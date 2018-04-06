7 самых быстрых автомобилей российской сборки

В РФ собирается немало популярных моделей. Некоторые из них готовы бросить вызов по скорости разгона до 100 км/ч признанным «зажигалкам».

Открывает список пятое поколение Mondeo, которое увидело свет в 2014 году. На российский рынок поступают машины, которые собираются на заводе Ford Sollers во Всеволожске — в 26 километрах от Санкт-Петербурга. Само предприятие функционирует с 2002 года, и на данный момент выпускает Ford Focus всех модификаций, плюс Ford Mondeo. И хотя в прошлом году продажи упали, на вторичном рынке машина пользуется спросом.

Самым быстрым из представленных модификаций «Мондео» является автомобиль с 2-литровым двигателем EcoBoost мощностью 240 лошадиных сил. Сочетание турбонаддува и прямого впрыска топлива позволяют разогнать машину до 100 км/ч за 7,9 секунд.

Ценник на новую машину с таким двигателем и 6-ступенчатой автоматической коробкой начинается с 1 905 000 рублей.

В 2012 году во Владивостоке началось производство Mazda 6 на заводе «Мазда Соллерс». «Шестерка» очень популярна на отечественном рынке. Третье поколение презентовали в 2012 году, а в 2017-м провели небольшой рестайлинг.

Если брать переднеприводную Mazda 6 со 6-ступенчатым «автоматом» и бензиновым двигателем объемом 2,5-литра мощностью 192 лошадиных силы, до 100 км/ч можно будет разогнаться за 7,8 секунд.

С таким двигателем выходит целый ряд версий. Самая простая Active будет стоить от 1 509 000 рублей, а наиболее «прокачанная» Executive обойдется минимум в 1 895 000 «деревянных».

Осенью 2016 года на Калужском заводе запустили серийное производство Volkswagen Tiguan. Кроссовер второго поколения проходит у нас полный цикл производства, включая сварку и покраску кузова. Чтобы этого достичь, заводу пришлось потратить 180 миллионов евро на строительство дополнительного кузовного цеха и модернизацию монтажного и покрасочного производства.

Самый шустрый «Тигуан» на данный момент оснащен 2-литровым дизельным силовым агрегатом V6 TDI мощностью 245 лошадиных сил. К нему прилагаются 8-ступенчатый «автомат» и полный привод 4Motion. Такая машина наберет «сотню» за 7,6 секунд.

Цена на эту комплектацию составит не менее 3 329 000 рублей. А вот выигрыш по скорости разгона не такой большой, как отрыв в стоимости от Mondeo и Mazda 6.

Строительство завода «Тойота» в промышленной зоне Шушары Ленинградской области началось в 2005 году. А уже в 2007 стартовал полный цикл производства Camry, который включает в себя покраску, кузовную сварку и сборку. В ноябре 2011 началось производство нового поколения «Камри».

Чтобы сравниться с самыми динамичными машинами этой подборки, подойдет версия с 3,5-литровым бензиновым двигателем V6 мощностью 249 лошадиных сил. Передний привод и 6-ступенчатая автоматическая коробка позволят разогнать Camry до 100 км/ч за 7,1 секунду.

Правда, такая комбинация мотора и коробки идет только в версии Люкс. Ценник на нее стартует с отметки в 2 миллиона рублей.

Genesis G90 В середине осени 2015 года Hyundai представил свой суббренд премиальных автомобилей под названием Genesis. А уже в январе 2016 его сборка началась в Калининграде на заводе «Автотор».

Genesis G90 базируется на немного растянутой платформе Hyundai Genesis . Интерьер и экстерьер полностью соответствуют всем представлениям о машинах премиум класса. «Сердце» автомобиля — 5-литровый V8 TauGDi мощностью 419 «лошадок». На всех версиях G90 устанавливается полный привод и 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Эти характеристики позволяют разогнать машину до 100 км/ч за 5,7 секунд.

Цены на Genesis подчеркивают его премиальность. Топовая комплектация, о которой было сказано выше, будет стоить от 5 975 000 рублей. Много ли людей, готовых выложить такую сумму за «корейца», пусть и премиального?

Через два года после основания «Автотора» корейцы заключили с предприятием ряд соглашений о сборке машин. Сейчас на мощностях Калининградского завода собирается весь модельный ряд KIA. Stinger — самая свежая модель, которая лишь в 2017 году сошла с конвейера.

На «Стингер» 2018 года устанавливается 370-сильный бензиновый мотор V6 Lambda II с двойным турбонаддувом. Объем двигателя — 3,3 литра, в комплекте идет 8-ступенчатый «автомат». Вместе они позволяют разогнать машину до «сотни» всего за 4,9 секунды.

Несмотря на весьма впечатляющие характеристики, ценник на автомобиль не самый дорогой. У официальных дилеров можно приобрести машину за 1 900 000. Кстати, авто предлагается как с задним приводом, так и с полным.

BMW X6 Представлять немецкий автоконцерн нет смысла. Баварцы давно заслужили авторитет на рынке, а X6 лишь добавила поклонников. Шестую серию очень полюбили в России. К тому же, для нас она выпускается на хорошо известном «Автоторе» в Калининграде. Машины марки BMW завод собирает почти 20 лет. Соглашение о сотрудничестве подписали в 1999 году и с тех пор без перебоев «Автотор» наполняет Россию «БМВ» нашей сборки.

Если взять версию BMW X6 xDrive 50i, под капотом у которой бензиновый V8, с рабочим объемом 4,4 литра и турбонаддувом, то разогнаться до 100 км/ч можно будет за 4,8 секунды. 450 лошадиных силы и автоматическая 8-ступенчатая коробка передач Steptonic знают свое дело. Это самая быстрая машина из всех, собираемых на территории России.

Но за такую динамику придется хорошенько раскошелиться. Модификация, описанная выше, на официальном сайте продается за 5 660 000 рублей.