Citroen изменил дизайн модели C3 Aircross

Была рассекречена новая версия компактного паркетника.

Автомобиль модели Citroen C3 Aircross был презентован около года назад. В настоящее время модель активно продаётся на европейском и российском рынке, и уже в скором времени стартуют продажи в Поднебесной. Хотя, китайская версия будет во многом отличаться от актуальной глобальной. И даже название модели изменится на Citroen C4 Aircross.

У модели была увеличена длина и колёсная база, а по бокам появились оригинальные накладки, которые будут защищать кузов от различных повреждений. Под капотом у новинки будет стоять атмосферный двигатель с отдачей в восемьдесят две лошадиные силы, а также турбированные силовые установки, которые имеют отдачу в сто десять и сто тридцать лошадиных сил. Специально для Поднебесной будут также доступны моторы с отдачей в девяносто, сто и сто двадцать лошадиных сил. Привод только передний.

Премьера обновлённого Citroen C4 Aircross состоится в конце текущего месяца в рамках профильного мероприятия в Пекине. Отметим, что в России актуальная версия Citroen C3 Aircross стоит от одного миллиона шестидесяти девяти тысяч рублей.