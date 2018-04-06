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Citroen изменил дизайн модели C3 Aircross
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Citroen изменил дизайн модели C3 Aircross 

Daily-Motor 38 минут назад
Фото: Daily-Motor
Была рассекречена новая версия компактного паркетника.
Автомобиль модели Citroen C3 Aircross был презентован около года назад. В настоящее время модель активно продаётся на европейском и российском рынке, и уже в скором времени стартуют продажи в Поднебесной. Хотя, китайская версия будет во многом отличаться от актуальной глобальной. И даже название модели изменится на Citroen C4 Aircross.
У модели была увеличена длина и колёсная база, а по бокам появились оригинальные накладки, которые будут защищать кузов от различных повреждений. Под капотом у новинки будет стоять атмосферный двигатель с отдачей в восемьдесят две лошадиные силы, а также турбированные силовые установки, которые имеют отдачу в сто десять и сто тридцать лошадиных сил. Специально для Поднебесной будут также доступны моторы с отдачей в девяносто, сто и сто двадцать лошадиных сил. Привод только передний.
Премьера обновлённого Citroen C4 Aircross состоится в конце текущего месяца в рамках профильного мероприятия в Пекине. Отметим, что в России актуальная версия Citroen C3 Aircross стоит от одного миллиона шестидесяти девяти тысяч рублей.
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