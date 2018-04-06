Citroen изменила имя и дизайн «паркетника» C3 Aircross

Рассекречена китайская версия нового маленького кроссовера Citroen

Мировая премьера «паркетника» C3 Aircross состоялась летом прошлого года. Модель уже продают в Европе и России, а скоро новинка доберется и до Поднебесной, причем китайская версия отличается от глобальной. В Китае кроссовер будет доступен под именем C4 Aircross. Такое название было у другого SUV Citroen, «близнеца» Mitsubishi ASX Peugeot 4008 : «японца» выпускают и сегодня, а производство «французов» было свернуто в 2017-м.

Смену имени C3 Aircross для Китая можно объяснить тем, что в этой стране сегодня продают «паркетник» Citroen C3-XR. Видимо, ренейминг должен помочь избежать путаницы. Но не только названием отличается «китайский» кросс: у модели еще увеличили длину и колесную базу, эти показатели составляют 4 275 и 2 655 мм соответственно — на 125 и 55 мм больше по сравнению с глобальной моделью.

Кроме того, у C4 Aircross по бокам появились накладки Airbump (наполненные воздухом капсулы), которые защищают кузов от мелких повреждений. Для глобального «паркетника» такие накладки пока не предусмотрены даже в качестве опции, хотя они были у предвестника модели — концепта C-Aircross.

По предварительным данным, китайцам новинку предложат с бензиновым трехцилиндровым мотором 1.2, его отдача пока не раскрывается. Глобальный C3 Aircross оснащается тем же двигателем, мощность атмосферного варианта — 82 л.с., турбированные версии выдают 110 и 130 л.с. Двигатель работает в паре с «механикой» или «автоматом». В Старом свете кросс также можно купить с четырехцилиндровым дизелем 1.6 BlueHDi (90, 100 или 120 л.с.). Привод у модели — только передний.

Публичная премьера C4 Aircross состоится в рамках Пекинского автосалона, который откроется в конце апреля. Выпуск модели для китайского рынка наладят на местном заводе СП PSA и Dongfeng, там же производят старшего «брата» — более крупный кроссовер C5 Aircross. Для других стран C3 Aircross выпускают на заводе в испанской Сарагосе. Напомним, «це-пятый» пока продают только в Китае, в Европе он появится предположительно во второй половине текущего года. «Старосветскую» версию C5 Aircross будут производить во французском Ренне.

В России Citroen C3 Aircross представлен с бензиновым мотором 1.2 (82 или 110 л.с.) и дизелем 1.6 (92 л.с.). Двигатель с отдачей в 110 л.с. сочетается с АКП, остальные моторы укомплектованы КВП. Цена «паркетника» — от 1 069 000 рублей.

По материалам: www.kolesa.ru