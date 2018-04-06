Первый взгляд в салон нового Audi Q3 2019

Немецкий премиум-бренд Audi делает последние штрихи в разработке нового поколения компактного кроссовера Audi Q3 . Сегодня в Сеть попали самые первые шпионские фотографии салона долгожданного сменщика популярной модели.

Хотя большая часть передней панели все еще скрывается под черным камуфляжным винилом, мы уже сейчас можем выхватить взглядом основные фишки внутреннего убранства новинки. Во-первых, Audi Q3 второго поколения обзавелся крупным сенсорным дисплеем мультимедиа-навигационной системы, а во-вторых традиционные циферблаты водительских приборов сменила цифровая панель.

В последние годы современный развлекательно-информационный комплекс с поддержкой подключения мобильных устройств и доступом в Сеть стал входить в «обязательную программу» оснащения автомобилей премиум-класса. Таким образом, очевидно, что и водитель и пассажиры Audi Q3 в новом кузове будут «включены» в комфортную среду, делающую даже дальние поездки легкими.

Нынешняя версия немецкого кроссовера базируется на устаревшей платформе PQ35, новая же модель создается на базе универсальной модульной и современной архитектуре MQB. Audi Q3 2019 будетчуть крупнее, но легче предшественника, что обеспечит простор в салоне и, одновременно, поможет снизить расход топлива. Фирменный полный привод Quattro будет доступен за доплату.

Сегмент компактных люксовых SUV растет очень быстрыми темпами, поэтому весьма насыщен предложениями от различных автопроизводителей, так что недостатка конкуренции новый Q3 2019 испытывать не будет.

Начальные модификации кроссовера получат от ингольштадтских мотористов стандартный турбобензиновый 1.5 TSI, а флагманский «заряженный» SQ3 мы ожидаем с 400-сильным 2.5 турбо с пятью цилиндрами. Также в планах компании «мягкие» гибриды, подзаряжаемые гибриды PHEV и чисто-электрическая модификация eTron.

Не исключено, что Q3 второго поколения будет представлен осенью этого года на Парижском автосалоне 2018. Сборка Audi Q3 2019 будет осуществляться на венгерском заводе компании в городе Дьёр.