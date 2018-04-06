Роскошные Citroen C4 Picasso и Grand Picasso получили новое имя и коробку передач

Теперь Citroen C4 SpaceTourer будет поставляться с совершенно другой коробкой передач, а именно с восьмиступенчатым «автоматом» EAT8.

Новая восьмиступенчатая автоматическая коробка переключения передач первоначально будет предлагаться исключительно с 2,0-литровым дизельным двигателем BlueHDi, производящим 160 лошадиных сил. Однако уже в следующем году компания Citroen дополнил линейку моторов и другими агрегатами.

По сравнению с нынешней шестиступенчатой автоматической коробкой, новый вариант с восемью скоростями от Aisin обеспечивает снижение расхода топлива до 7%, а также уменьшает общий вес транспортного средства (намного компактнее нынешней коробки и легче на 2 килограмма). По сообщениям Citroen такое обновление значительно повышает комфорт во время вождения, поскольку переключение передач происходил более плавно.

Отмечается, минимальная стоимость нового Citroen C4 SpaceTourer будет стартовать от 33 850 евро (по текущему курсу эквивалентно 41 620 долларов).