Chevrolet представил обновленные Cruze и Spark 2019

Модели Chevrolet 2019 — Cruze и Spark были модифицированы как внешне, так и внутренне.

Если говорить о Cruze (седане и хэтчбеке), то главные изменения бросаются в глаза в передней части.

Так, обращает на себя внимание полностью новая радиаторная решетка с обновленным дизайном сеток и добавлением хромированных элементов. Можно также выделить улучшенный внешний вид фар как передних, так и задних с добавлением светодиодных элементов.

В довершение новинку украшают черные колеса и такого же цвета отдельные детали на корпусе.

Что касается салона, то в нем появилась современная мультимедийная система Infotainment от Chevy. Она характеризуется увеличением количества приложений и ускорением работы Bluetooth.

Двигатель у обеих моделей по своим параметрам остался тем же. В базовой комплектации идет бензиновый двигатель в 1,4 литра с рабочей мощностью в 153 лошадиные силы.

Из трансмиссии можно выбрать механику или автомат в 6 ступеней. Поклонникам дизельного топлива будет доступен вариант с двигателем объемом 1,3 литра.