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Chevrolet представил обновленные Cruze и Spark 2019
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Chevrolet представил обновленные Cruze и Spark 2019 

Car.ru 36 минут назад
Фото: Car.ru
Модели Chevrolet 2019 — Cruze и Spark были модифицированы как внешне, так и внутренне.
Если говорить о Cruze (седане и хэтчбеке), то главные изменения бросаются в глаза в передней части.
Так, обращает на себя внимание полностью новая радиаторная решетка с обновленным дизайном сеток и добавлением хромированных элементов. Можно также выделить улучшенный внешний вид фар как передних, так и задних с добавлением светодиодных элементов.
В довершение новинку украшают черные колеса и такого же цвета отдельные детали на корпусе.
Что касается салона, то в нем появилась современная мультимедийная система Infotainment от Chevy. Она характеризуется увеличением количества приложений и ускорением работы Bluetooth.
Двигатель у обеих моделей по своим параметрам остался тем же. В базовой комплектации идет бензиновый двигатель в 1,4 литра с рабочей мощностью в 153 лошадиные силы.
Из трансмиссии можно выбрать механику или автомат в 6 ступеней. Поклонникам дизельного топлива будет доступен вариант с двигателем объемом 1,3 литра.
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