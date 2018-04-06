Представлены обновлённые Chevrolet Cruze, Spark и Malibu

Три рестайлинговые модели выйдут на американский рынок до конца текущего года.

Марка Chevy рассекретила посвежевшие седан и хэтч Cruze, «четырехдверку» Malibu и компакт Spark. Все три модели получили новые радиаторные решетки, другие передние бамперы. У Spark расширена палитра цветов кузова, у Malibu появилась «оспортивленная» версия RS, которая слегка отличается декором (спойлер, черные эмблемы, диски особого дизайна). Кроме того, Малибу и Круз обзавелись модернизированными задними фонарями.

Фотографий салонов машин производитель не предоставил, при этом в Chevrolet заявили о том, что каждая из моделей оснащается новой мультимедийной системой Infotainment 3. У Spark добавлены два USB-порта с подсветкой.

В «технике» изменения есть только у Chevrolet Malibu : 160-сильная «турбочетверка» 1.5 теперь сочетается с вариатором — эта трансмиссия пришла на смену шестиступенчатому «автомату». Также среднеразмерный седан доступен с прежним четырехцилиндровым турбомотором 2.0 (250 л.с.), который работает в паре с 9АКП, и гибридной установкой, состоящей из «атмосферника» 1.8 и двух электродвигателей.

Седан и хэтчбек Chevrolet Cruze все так же оснащаются бензиновой «турбочетверкой» 1.4 (153 л.с.) и турбодизелем 1.6 (137 л.с.). Первый мотор работает в паре с 6АКП или 6КВП, дизель сочетается с 6КВП или 9АКП. Под капотом компактной «пятидверки» Chevrolet Spark установлен 98-сильный «атмосферник» 1.4, этот двигатель комплектуется вариатором или 5КВП.

До американских дилеров новинки доберутся до конца текущего года. Пока объявлена предварительная цена только одной машины — Malibu RS обойдется примерно в 25 000 долларов, что в пересчете на наши деньги составляет около 1 439 000 рублей по актуальному курсу.

В России из трех вышеперечисленных моделей Chevrolet сегодня продают только одну, да и та доступна в старом кузове и под другим брендом: Spark предыдущей генерации у нас представлен как Ravon R2 . Ранее в Сети появлялась информация о том, что марка Ravon (преемница Uz-Daewoo) планирует пополнить модельный ряд седаном С-класса. Не исключено, что речь идет о Cruze прежнего поколения. Впрочем, в Ravon эти данные пока не подтвердили.

По материалам: www.kolesa.ru