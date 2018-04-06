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Обновленная Lada Granta: первые изображения
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Обновленная Lada Granta: первые изображения 

Вести.Ru 42 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Тольяттинский автозавод активно готовится к запуску на рынок обновленной Lada Granta, которую должны официально представить в конце лета. В Сети появились первые эскизы «вазовской» новинки, которые дают общее представление об измененной внешности.
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