Ещё
«АвтоВАЗ» сделал камуфляжную Lada 4х4
Далее:
Читайте также:
Ещё

«АвтоВАЗ» сделал камуфляжную Lada 4х4 

Motor.ru 20 минут назад
Фото: Motor.ru
«АвтоВАЗ» расширит список вариантов окраски кузова Lada 4х4 и добавит в палитру новый цвет — камуфляжный. Раньше он был доступен только для машин из лимитированной юбилейной серии.
Заказать камуфляжную окраску кузова можно для трехдверного внедорожника в исполнении Luxe. Цена опции — 29 тысяч рублей. Покраску производят в два этапа: сначала наносят черный цвет, потом добавляют узор из двух оттенков зеленого. Если на машине установлены легкосплавные диски, то их красят в черный цвет.
Lada 4x4 Luxe оснащается 1,7-литровым атмосферным двигателем, выдающим 83 лошадиные силы и 129 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач.
Цена машины с камуфляжным окрасом кузова составит минимум 534 900 рублей. В список оснащения внедорожника входят передние сиденья с подогревом, электростеклоподъемники, две 12-вольтовые розетки.
Самая дорогая модицикация Lada 4x4 — Bronto — стоит от 623 610 рублей. От обычной «Нивы» внедорожник отличается усиленным задним мостом, пружинами, амортизаторами с увеличенным ходом, дифференциалами на обоих мостах. В базовое оснащение Bronto входит кондиционер, эспедиционный багажник и камуфляжный окрас кузова в семи вариантах исполнения.
Motor.ru: последние новости
Появились фотографии нового кроссовера Volkswagen Новые владельцы дома нашли на заднем дворе останки 70-летнего «Даймлера» 24-летнюю «Супру» в идеальном состоянии продали вдвое дороже начальной цены
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве24
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей100
Таксисты в гневе: «Яндекс» подтянул ставки за Uber1
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов20
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение