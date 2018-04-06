«АвтоВАЗ» выпустит в широкую продажу камуфлированные внедорожники 4x4

«АвтоВАЗ» выпустит камуфлированные внедорожники Lada 4x4 — такой вариант окраски предлагается покупателям трехдверных внедорожников в комплектации «люкс» по цене от 534,9 тыс. рублей до 556,9 тыс. руб., сообщили в «Ростехе».

Ранее трехцветный камуфляж был доступен только для лимитированной юбилейной партии Lada 4х4, которая состояла из 1977 автомобилей и была приурочена к 40-летию модели «Нива».

«Мы провели эксперимент с камуфляжной окраской в ходе выпуска юбилейной партии «40th Anniversary» в 2017 году. Покупатели модели очень тепло встретили такой вариант окраса кузова. Было принято решение добавить эту опцию, чтобы дать большему числу автомобилистов возможность приобрести легендарный автомобиль в новой брутальной окраске», — заявил представитель «АвтоВАЗа».

С 2017 года трехдверные Lada 4х4 выпускаются на новой сборочной линии. Камуфляжные кузова сначала полностью окрашиваются в черный цвет, затем наносится пятнистый узор из зеленого «металлика» двух оттенков. Новая опция будет стоить 29 тыс. рублей.