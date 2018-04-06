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Porsche построил машину безопасности для марафонских гонок
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Porsche построил машину безопасности для марафонских гонок 

Motor.ru 21 минуту назад
Фото: Motor.ru
Спорткары Porsche 911 Turbo станут машинами безопасности чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) — двухдверка будет представлена в первенстве до 2020 года включительно. Всего же в гонках будет задействовано 16 различных моделей «Порше» — от машин для перевозки врачей до транспорта службы безопасности.
Сейфти-кар Porsche 911 Turbo получит минимум отличий от товарной версии. Изменения в основном коснутся настроек подвески и тормозов: их оптимизируют для использования на треке. Помимо этого, спорткары укомплектую сигнальной лампой и радиостанцией.
Под капотом полноприводных двухдверок установлен 3,8-литровый шестицилиндровый «оппозитник» мощностью 540 лошадиных сил и 660 Нм крутящего момента, совмещенный с «роботом» PDK. С нуля до «сотни» спорткар способен разгоняться за три секунды. Его максимальная скорость составляет 320 километров в час.
Ранее новую машину безопасности выбрали для Формулы-1. Ею стал суперкар Mercedes-AMG GT R — самый быстрый и мощный автомобиль, когда-либо использовавшийся для этих целей в чемпионате мира. Двухдверку укомплектовали карбон-керамическими тормозными механизмами, каркасом безопасности, а также проблесковым маячком на крыше.
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