Седан Chevrolet Malibu станет спортивным

Американская компания Chevrolet изменила как дизайн, так и характеристики седана Malibu.

Изменился как внешний вид модели, так и ее салон. Производители также сообщили, что на рынке представят и спортивную версию RS.

Из внешних изменений можно выделить: обновленные колесные диски диаметром 18 дюймов, модернизированную оптику и решетку радиатора. Седан представят в двух вариантах: с 1,5 и 2-х литровым двигателем, развивающем 163 и 250 лошадиных сил соответственно.