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Седан Chevrolet Malibu станет спортивным
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Седан Chevrolet Malibu станет спортивным 

Car.ru 44 минуты назад
Фото: Car.ru
Американская компания Chevrolet изменила как дизайн, так и характеристики седана Malibu.
Изменился как внешний вид модели, так и ее салон. Производители также сообщили, что на рынке представят и спортивную версию RS.
Из внешних изменений можно выделить: обновленные колесные диски диаметром 18 дюймов, модернизированную оптику и решетку радиатора. Седан представят в двух вариантах: с 1,5 и 2-х литровым двигателем, развивающем 163 и 250 лошадиных сил соответственно.
Модель будет оборудована мультимедийной системой с точкой доступа 4G, экраном размером 8 дюймов, а также возможностью работы с Android Auto и Apple CarPlay. На рынок США автомобиль поступит осенью по цене ориентировочно 25 тысяч долларов.
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