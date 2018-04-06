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Как будет выглядеть обновлённая «Лада Гранта»
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Как будет выглядеть обновлённая «Лада Гранта» 

Wroom.ru 26 минут назад
Фото: Wroom.ru
Сайт Drom.ru опубликовал эскизы обновленного седана "Лада Гранта". Машина будет представлена на международном автосалоне в Москве в августе этого года.
Автомобиль получил новую панель капота, измененную решетку радиатора, X-образное оформление передка в стиле «Весты». Задний номерной знак теперь будет размещаться не на бампере, а в нише на крышке багажника. В нижней части бампера будет расположен противотуманный фонарь.
По предварительной информации в салоне обновленного седана появится новая панель приборов, а в списке дополнительного оснащения машины появится система дистанционного управления и мониторинга Lada Connect.
Также у модели появятся версии универсал и кросс-универсал взамен уходящего семейства "Лада Калина". Производство машин стартует в августе-сентябре нынешнего года.
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