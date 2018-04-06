Как будет выглядеть обновлённая «Лада Гранта»

Сайт Drom.ru опубликовал эскизы обновленного седана " Лада Гранта ". Машина будет представлена на международном автосалоне в Москве в августе этого года.

Автомобиль получил новую панель капота, измененную решетку радиатора, X-образное оформление передка в стиле «Весты». Задний номерной знак теперь будет размещаться не на бампере, а в нише на крышке багажника. В нижней части бампера будет расположен противотуманный фонарь.

По предварительной информации в салоне обновленного седана появится новая панель приборов, а в списке дополнительного оснащения машины появится система дистанционного управления и мониторинга Lada Connect.