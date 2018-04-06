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Владельцы Renault Zoe наконец-то смогут выкупить свои батареи
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Владельцы Renault Zoe наконец-то смогут выкупить свои батареи 

Auto.Today 23 минуты назад
Фото: Auto.Today
До сих пор владельцам Renault Zoe приходилось брать в аренду батареи Zoe, даже если они принадлежали машине.
Полностью электрический Renault Zoe получил заслуженную популярность на территории Франции, правда спорная схема лизинга батареи заставляла потенциальных покупателей задуматься перед покупкой. Существовала два варианта: или человек покупает автомобиль и платит ежемесячный взнос за аккумулятор, или просто берет автомобиль в аренду. В первом случаи клиентов очень смущал момент, что при нарушении контракта, компания могла попросту изъять батарею. Тем не менее, даже такие странные условия, не помешали Renault Zoe стать самым популярным электрическим автомобилем во Франции.
На сегодняшний день все немного поменялось и теперь клиенты Renault могут приобрести модель уже с батареей. Стоимость Zoe начинается от 23 700 евро с ежемесячной оплатой в 49 евро за лизинг аккумулятора, при этом полностью выкупить машину можно за 32 600 евро (батарея оценивается в дополнительные 8 900 евро).
Ранее Renault заявлял, что у него более 100 000 аккумуляторных батарей под лизинг, поэтому первоначальная схема, хотя и противоречивая, явно помогала облегчить беспокойство потребителей об износе батареи. Теперь же директор по маркетингу Renault во Франции Ксавье Мартинет сказал: «производительность и долговечность наших батарей широко доказаны» и поэтому заказчикам Zoe предоставляется возможность приобрести сразу весь автомобиль.
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