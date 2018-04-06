Honda выводит на рынок новый бюджетный седан

Первыми новую компактную «четырехдверку» смогут приобрести жители Индии.

Компактный седан Amaze второй генерации компания Honda представила в Дели в феврале этого года. Теперь же в Индии открыт прием предварительных заявок на новинку, «живые» продажи там стартуют в мае. Чтобы зарезервировать модель, клиент должен оставить депозит в размере 21 000 рупий (около 18 600 рублей по актуальному курсу), цены объявят позже.

Предыдущий Honda Amaze построен на базе хэтча Brio, «четырехдверку» первой генерации дебютировала в 2013 году, ее производство налажено в Индии и Таиланде. Кстати, оба поколения модели разработали в таиландском подразделении Хонды. В основе седанчика второй генерации лежит новая платформа. Габариты компания пока не раскрыла, известно лишь, что длина Amaze не превышает четырех метров — таким машинам в Индии положены налоговые льготы.

Новый седан будет доступен с бензиновым «атмосферником» 1.2 и турбодизелем 1.5, их мощность тоже пока не объявлена. Судя по всему, моторы второму Amaze достались от предшественника. У предыдущей модели бензиновый двигатель выдает 88 л.с., отдача дизеля — 100 л.с. У нового Amaze оба мотора сочетаются с пятиступенчатой «механикой» или вариатором. Отметим, CVT для дизельной версии на индийском рынке предлагается впервые.

В список оборудования Honda Amaze вошли: круиз-контроль, мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном и навигатором, климат-контроль.

Предыдущая модель в Индии стоила от 558 000 рупий — это примерно 494 000 рублей по текущему курсу. Новый седан наверняка окажется чуть дороже. Кстати, прежний Amaze занимает третью строчку в индийском рейтинге продаж среди компактных «четырехдверок»: в 2017-м было реализовано 28 314 автомобилей Honda. Второе место — у Hyundai Xcent (41 493 штуки), ну а лидером является Maruti Suzuki Dzire с недосягаемым для конкурентов результатом в 225 043 реализованных авто.

Ожидается, что после Индии новый Honda Amaze также появится в Таиланде, Индонезии и других азиатских странах. До других регионов седан вряд ли доберется.

По материалам: www.kolesa.ru