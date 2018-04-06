Honda выводит на рынок новый седан 

Новый компактный седан производитель выпустит сначала на внутренний рынок Индии. Напомним, что представлена вторая генерация Amaze была в конце зимы текущего года.
В настоящее время индийские автосалоны уже открыли предзаказы на модель, а живые продажи должны стартовать в следующем месяце. Для того, чтобы зарезервировать за собой право выкупить автомобиль, автомобилистам нужно будет внести около девятнадцати тысяч рублей. А вот ценник на новый седан пока что держат в тайне.
В основе автомобиля второго поколения легла абсолютно новая платформа. Габариты кузова пока не раскрыты, но длина её точно будет до четырёх метров, так как на индийском рынке для таких автомобилей положены льготы.
Под капотом у новинки будет стоять мотор на бензине объёмом в 1.2 литра и турбодизель объёмом в полтора литра. Возможную отдачу силовых установок производитель держит в тайне. Отметим, что Honda Amaze в первой генерации имела мощность в восемьдесят восемь лошадиных сил на бензине и сто лошадиных сил на дизеле. В список базового оборудования войдёт современный климат контроль, круиз контроль, система мультимедиа с семидюймовым тачскрином, а также навигатор.