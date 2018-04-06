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Новые владельцы дома нашли на заднем дворе останки 70-летнего «Даймлера»
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Новые владельцы дома нашли на заднем дворе останки 70-летнего «Даймлера» 

Motor.ru 41 минуту назад
Фото: Motor.ru
Жители острова Гернси (входит в состав Нормандских островов, коронное владение Великобритании) Трейси Уорд и ее отец Брайан Рассел раскопали во дворе своего нового дома Daimler образца 1940 годов. Машина находилась под рокарием, и от нее остались лишь элементы шасси, отделки салона, двигатель, коробка передач и передний бампер. Об этом пишет AutoClassics.
Восстановив данные с регистрационных табличек, участники местного клуба любителей классических автомобилей Guernsey Old Car Club предположили, что автомобиль выпущен в 1949 году. Вероятно, это модель DB18 Consort. Однако пока неизвестно, почему автомобиль оказался «похороненным» под камнями.
Одно из предположений — таким образом прежние владельцы могли спрятать ненужный хлам. Такая практика была распространена до появления современных центров переработки мусора, и часто под «садами камней» находят раковины, двигатели и тротуарную плитку.
Ранее сообщалось, что в одном из подземных гаражей Манхэттена нашли раритетные машины, простоявшие там около 40 лет. Среди них — существующий в единственном экземпляре Delahaye Cabriolet 1948 года с кузовом от Vesters & Neirinck.
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