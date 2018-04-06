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Инновации и эффективность в АВИЛОН: первый гибридный «Мерседес-Бенц» GLE 500e 4MATIC
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Инновации и эффективность в АВИЛОН: первый гибридный «Мерседес-Бенц» GLE 500e 4MATIC 

Wroom.ru 1 час назад
Фото: Wroom.ru
На днях в шоу-руме дилерского центра АВИЛОН «Мерседес-Бенц» появился совершенно новый «Мерседес-Бенц» GLE 500e 4MATIC — первый внедорожник «Мерседес-Бенц» с подключаемым гибридным приводом.
В этом автомобиле взаимодействие электрического двигателя и ДВС происходит автоматически и незаметно. Для полной зарядки аккумулятора от бытовой розетки достаточно четырех часов, а от зарядной станции — двух. Сочетание мощного 3,0-литрового двигателя V6 и электродвигателя с возможностью внешней зарядки высоковольтного литий-ионного аккумулятора гарантирует главное преимущество: большой запас хода и предельно низкие выбросы.
Станьте владельцем GLE 500e 4MATIC в АВИЛОН «Мерседес-Бенц»
Уточнить подробности можно по телефону +7 495 2909524
Автомобили «Мерседес-Бенц» GLE в наличии
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Мы ждем Вас ежедневно с 9-00 до 21-40 по адресу:
г. Москва, Волгоградский пр-т, 43, к.2  www.mercedes-avilon.ru
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