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Chery привезла в Россию спецверсию кроссовера Tiggo 3
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Chery привезла в Россию спецверсию кроссовера Tiggo 3 

Вести.Ru 35 минут назад
Фото: Вести.Ru
Российские дилеры Chery уже начали принимать заказы на кроссовер Tiggo 3 в специальном исполнении. Машины будут выпущены небольшим тиражом.
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