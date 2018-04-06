Кроссовер Chery Tiggo 3 получил лимитированную версию в России

Китайский «паркетник» в новом варианте исполнения уже доступен для заказа. Спецверсию Tiggo 3 назвали Limited, ее отличие от прочих комплектаций — двухцветная окраска кузова: основной цвет — белый, стойки, крыша и корпуса наружных зеркал выполнены в черном. Также у нового варианта в черный частично окрашен передний бампер. Всего выпущено лишь 100 кроссоверов Chery Tiggo 3 Limited.

Двухцветный «паркетник» доступен только в топовой комплектации Luxury. В список оборудования этой версии входят: противотуманки с функцией подсветки поворотов, обогрев и электрорегулировки боковых зеркал, задние датчики парктроника, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, круиз-контроль, подогрев передних кресел, кондиционер и мультимедийная система. На российском рынке кроссовер представлен с единственным четырехцилиндровым бензиновым мотором 1.6 мощностью 126 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или вариатором. Привод — только передний.

Как заявили в российском офисе Chery, с учетом всех спецпредложений (кредитная программа и Trade-in) цена Tiggo 3 Limited с КВП составляет 779 900 рублей, с вариатором — 829 900 рублей. Подробности об акциях можно узнать в дилерских центрах. Напомним, Tiggo 3 является самой популярной моделью Chery в России: в 2017-м кроссовер разошелся по нашей стране тиражом в 2 651 экземпляр. «Паркетник» лидирует и по итогам первого квартала 2018-го: с января по март текущего года продано 749 автомобилей Tiggo 3.

По материалам: www.kolesa.ru