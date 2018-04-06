Ещё
Кроссовер Chery Tiggo 3 получил лимитированную версию в России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кроссовер Chery Tiggo 3 получил лимитированную версию в России 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Китайский «паркетник» в новом варианте исполнения уже доступен для заказа. Спецверсию Tiggo 3 назвали Limited, ее отличие от прочих комплектаций — двухцветная окраска кузова: основной цвет — белый, стойки, крыша и корпуса наружных зеркал выполнены в черном. Также у нового варианта в черный частично окрашен передний бампер. Всего выпущено лишь 100 кроссоверов Chery Tiggo 3 Limited.
Двухцветный «паркетник» доступен только в топовой комплектации Luxury. В список оборудования этой версии входят: противотуманки с функцией подсветки поворотов, обогрев и электрорегулировки боковых зеркал, задние датчики парктроника, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, круиз-контроль, подогрев передних кресел, кондиционер и мультимедийная система. На российском рынке кроссовер представлен с единственным четырехцилиндровым бензиновым мотором 1.6 мощностью 126 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или вариатором. Привод — только передний.
Как заявили в российском офисе Chery, с учетом всех спецпредложений (кредитная программа и Trade-in) цена Tiggo 3 Limited с КВП составляет 779 900 рублей, с вариатором — 829 900 рублей. Подробности об акциях можно узнать в дилерских центрах. Напомним, Tiggo 3 является самой популярной моделью Chery в России: в 2017-м кроссовер разошелся по нашей стране тиражом в 2 651 экземпляр. «Паркетник» лидирует и по итогам первого квартала 2018-го: с января по март текущего года продано 749 автомобилей Tiggo 3.
По материалам: www.kolesa.ru
Карельские вести: последние новости
В линейке Hyundai может появиться большой внедорожник Palisade Российское тюнинг-ателье «прокачало» экстерьер Mercedes-Benz C-Class Coupe Новая Ока: первые изображения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве33
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей100
Водителям придется заглянуть в Уголовный кодекс1
Таксисты в гневе: «Яндекс» подтянул ставки за Uber3
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение