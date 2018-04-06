На рынок России вышла лимитированная серия кроссовера Chery Tiggo 3

Автохолдинг Chery начал продажи лимитированной серии паркетника Tiggo 3.

Новинку в модификации Limited уже можно заказать в дилерских центрах компании. В отличие от стандартных модификаций новый автомобиль получил уникальную окраску: крыша и стойки окрашены в черный цвет, а кузов — белый. Также, особую версию машины наградили черно-белым передним бампером с серебристой окантовкой воздухозаборника.

Всего в нашу страну привезут сто единиц специальных версий кроссовера.

В движение лимитированный кросс будет приводиться 1,6-литровым бензиновым движком с отдачей 126 сил. В паре с ним будет трудиться механическая коробка передач на 5 скоростей или вариатор. Привод только передний.

Минимальная цена Tiggo 3 Limited с механической трансмиссией начинается от 779 900 рублей, а комплектация с CVT оценивается в 829 900 рублей.