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На рынок России вышла лимитированная серия кроссовера Chery Tiggo 3
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На рынок России вышла лимитированная серия кроссовера Chery Tiggo 3 

Car.ru 18 минут назад
Фото: Car.ru
Автохолдинг Chery начал продажи лимитированной серии паркетника Tiggo 3.
Новинку в модификации Limited уже можно заказать в дилерских центрах компании. В отличие от стандартных модификаций новый автомобиль получил уникальную окраску: крыша и стойки окрашены в черный цвет, а кузов — белый. Также, особую версию машины наградили черно-белым передним бампером с серебристой окантовкой воздухозаборника.
Всего в нашу страну привезут сто единиц специальных версий кроссовера.
В движение лимитированный кросс будет приводиться 1,6-литровым бензиновым движком с отдачей 126 сил. В паре с ним будет трудиться механическая коробка передач на 5 скоростей или вариатор. Привод только передний.
Минимальная цена Tiggo 3 Limited с механической трансмиссией начинается от 779 900 рублей, а комплектация с CVT оценивается в 829 900 рублей.
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