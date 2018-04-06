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Засекреченная Lada замечена на дороге
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Засекреченная Lada замечена на дороге 

Авторамблер 34 минуты назад
Фото: Авторамблер
В 2016 году тольяттинский автопроизводитель представил шоу-кар Xray Cross Concept, в котором по сути не было ничего концептуального — «Иксрей» приукрасили, в частности, облачили в обвес, защищающий нижний периметр кузова. С самого начала было понятно, что автомобиль попадет на конвейер и вот тому подтверждение.
Руководитель паблика RCI News Валерий Карташов заснял прототип кросс-хэтчбека. Автомобиль закамуфлирован фрагментарно — маскировка в тех местах, где планируются изменения. Причем, пока сложно сказать, полностью ли товарный автомобиль скопирует нижний периметр кузова концепта. Из очевидного — задние дисковые тормоза, увеличенный дорожный просвет, колесные диски диаметром 17 дюймов, сдвоенные патрубки выпускной системы, рейлинги и антенна в форме плавника.
Старт производства планируется этим летом.
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