Засекреченная Lada замечена на дороге

В 2016 году тольяттинский автопроизводитель представил шоу-кар Xray Cross Concept, в котором по сути не было ничего концептуального — «Иксрей» приукрасили, в частности, облачили в обвес, защищающий нижний периметр кузова. С самого начала было понятно, что автомобиль попадет на конвейер и вот тому подтверждение.

Руководитель паблика RCI News Валерий Карташов заснял прототип кросс-хэтчбека. Автомобиль закамуфлирован фрагментарно — маскировка в тех местах, где планируются изменения. Причем, пока сложно сказать, полностью ли товарный автомобиль скопирует нижний периметр кузова концепта. Из очевидного — задние дисковые тормоза, увеличенный дорожный просвет, колесные диски диаметром 17 дюймов, сдвоенные патрубки выпускной системы, рейлинги и антенна в форме плавника.

Старт производства планируется этим летом.