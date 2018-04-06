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Lada продемонстрировала фантастический концепт-кар
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Lada продемонстрировала фантастический концепт-кар 

Auto.Today 56 минут назад
Фото: Auto.Today
Даже если человек не относится к ряду поклонников российской марки Lada, совершенно новая сумасшедшая концепция Lada 2050 может это изменить.
На опубликованных снимках изображена работа художника Андрея Кириченко — уникальная Lada 2050 — революционный автомобиль от бренда, который олицетворяет будущее мобильности. В основе транспортного средства лежит идея того, как могут выглядеть автомобили через огромное количество времени. Стоит отметить, что концепция совершенно не похожа на традиционные модели, она выглядит как компактный космический корабль, что приземлился на планету Земля и решил больше не летать. Как видно из фото, автомобиль не имеет видимых колес и заимствует философию концепции Rolls-Royce Vision 100. Салон Lada 2050 выглядит очень компактным и, похоже, в нем невозможно будет сидеть, а только лежать на специальных креслах. Конечно, вероятность, что в течении следующих тридцати лет автомобиль серийного производства будет выглядеть подобным образом — крайне мала, как и возможность, что Lada действительно сумеет реализовать такую модель.
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