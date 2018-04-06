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Маскироваться в лесу: АВТОВАЗ предложил окрасить «Ниву» в цвет хаки
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Маскироваться в лесу: АВТОВАЗ предложил окрасить «Ниву» в цвет хаки 

63.ru 33 минуты назад
Фото: 63.ru
Тольяттинские инженеры экспериментируют с новой расцветкой для Lada 4x4. Новая опция по окраске кузова «Нивы» в трехцветный камуфляж доступна владельцам лимитированной серии.
— Такой вид подчеркивает классический дизайн и высокий внедорожный потенциал машины, — считают на АВТОВАЗе.
Окраску автомобиля прововодят в два этапа. На первом корпус покрывают черным цветом, затем наносится пятнистый узор из двух оттенков. Кроме того, легкосплавные колеса внедорожников покрывают черной краской. Защитный узор на корпусе машины — удовольствие не из дешевых.
Желающим покрасить своего жлезного коня в хаки это удовольствие обойдется в 29 000 рублей.
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