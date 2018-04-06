Маскироваться в лесу: АВТОВАЗ предложил окрасить «Ниву» в цвет хаки

Тольяттинские инженеры экспериментируют с новой расцветкой для Lada 4x4. Новая опция по окраске кузова «Нивы» в трехцветный камуфляж доступна владельцам лимитированной серии.

— Такой вид подчеркивает классический дизайн и высокий внедорожный потенциал машины, — считают на АВТОВАЗе

Окраску автомобиля прововодят в два этапа. На первом корпус покрывают черным цветом, затем наносится пятнистый узор из двух оттенков. Кроме того, легкосплавные колеса внедорожников покрывают черной краской. Защитный узор на корпусе машины — удовольствие не из дешевых.

Желающим покрасить своего жлезного коня в хаки это удовольствие обойдется в 29 000 рублей.