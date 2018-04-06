Фургон Ford Transit готовится к небольшому фейслифтингу

После того как европейские производитель представили свои последние модели коммерческих грузовиков, Ford начал работу над крупным грузовым фургоном Transit.

Дебют новой версии Ford Transit обещан на конец текущего года и фотошпионы засекли его тестовые варианты.

Как стало очевидно, больших изменений «Голубой овал» не приготовил: производитель обновит фары, передний бампер и решетку радиатора, где будут установлены все радары и датчики, необходимые для парковки и круиз-контроля.

Самые фажные изменения ожидают под капотом. Призводитель намерен пересмотреть 3,5-литровый турбомотор V6 и добавить мощности, что оптимизирует качество топлива.

Двигатель будет сотрудничать с 100-скоростной АКПП в эксклюзивном варианте EcoBoost V6.

Как и сегодня обновленная модель убудет предлагаться на рынке и с менее мощным V6 и более экономичным 5-цилиндровым дизелем.

Обновленный Transit сохранит свой широкий ассортимент различных вариантов, подразумевающий две колесные базы, три длины и три высоты крыши, чтобы сочетаться с тремя двигателями и на выбор клиента грузовую или пассажирскую конфигурацию. Полноприводной версии Ford Transit не ожидается.