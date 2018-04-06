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Фургон Ford Transit готовится к небольшому фейслифтингу
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Фургон Ford Transit готовится к небольшому фейслифтингу 

Car.ru 50 минут назад
Фото: Car.ru
После того как европейские производитель представили свои последние модели коммерческих грузовиков, Ford начал работу над крупным грузовым фургоном Transit.
Дебют новой версии Ford Transit обещан на конец текущего года и фотошпионы засекли его тестовые варианты.
Как стало очевидно, больших изменений «Голубой овал» не приготовил: производитель обновит фары, передний бампер и решетку радиатора, где будут установлены все радары и датчики, необходимые для парковки и круиз-контроля.
Самые фажные изменения ожидают под капотом. Призводитель намерен пересмотреть 3,5-литровый турбомотор V6 и добавить мощности, что оптимизирует качество топлива.
Двигатель будет сотрудничать с 100-скоростной АКПП в эксклюзивном варианте EcoBoost V6.
Как и сегодня обновленная модель убудет предлагаться на рынке и с менее мощным V6 и более экономичным 5-цилиндровым дизелем.
Обновленный Transit сохранит свой широкий ассортимент различных вариантов, подразумевающий две колесные базы, три длины и три высоты крыши, чтобы сочетаться с тремя двигателями и на выбор клиента грузовую или пассажирскую конфигурацию. Полноприводной версии Ford Transit не ожидается.
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