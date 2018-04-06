Hyundai и BMW планируют заключить СПИКи в 2018 году

Москва, 6 апреля — «Вести. Экономика». Минпромторг в этом году планирует заключить специальные инвестиционные контракты (СПИК) с Hyundai по строительству завода двигателей и BMW по производству автомобилей, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров

"Это зависит от Hyundai, то есть, как мы получим все необходимые подтверждения и ответы на те вопросы, которые ведутся в рамках МВК (межведомственной комиссии — ред.) по заключению СПИКа — значит, тогда и будет. Но уверен, что в этом году", — отметил министр.

СПИК по заводу BMW также будет подписан в этом году.

"Это тоже точно в этом году. Они (BMW — ред.) даже подали позже, чем коллеги из Hyundai, поэтому время какое-то займет. Традиционно с момента подачи, а считайте это примерно месяц занимает, — от четырех до шести месяцев", — ответил Мантуров на вопрос о контракте с BMW (цитата РИА «Новости» ).

Подписание специнвестконтрактов планируется на ПМЭФ-2018 в мае.

Hyundai планирует построить завод двигателей мощностью 150 тыс. ед. в год в Санкт-Петербурге. По проекту завод будет выпускать двигатели Gamma объемом 1,6 литра с 2021 г.

Немецкие автопроизводители не раз объявляли о планах начать сборку автомобилей в России, начиная с 2013 г. Но только в 2017 г. Daimler первым решился на конкретные шаги.

В феврале 2017 г. Daimler подписал с Минпромторгом специнвестконтракт (СПИК) по строительству завода легковых автомобилей Mercedes в Подмосковье, сообщал ранее портал «Вести. Экономика».

"Согласно контракту инвестор гарантирует вложить в проект не менее 15 млрд руб. Срок специального инвестиционного контракта составляет 9 лет. Запуск производства запланирован на 2019 г., производственные мощности завода будут составлять более 20 тыс. автомобилей в год. В результате реализации проекта будет создано более тысячи рабочих мест", — заявляли ранее в министерстве.

Также в феврале 2017 г. было подписано соглашение Daimler о заводе с правительством Мособласти : компании выделен участок земли, предоставлены льготы.

Это должен быть завод полного цикла со сваркой и окраской, проектной мощностью до 20 тыс. автомобилей в год.