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Hyundai и BMW планируют заключить СПИКи в 2018 году
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Hyundai и BMW планируют заключить СПИКи в 2018 году 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 6 апреля — «Вести. Экономика». Минпромторг в этом году планирует заключить специальные инвестиционные контракты (СПИК) с Hyundai по строительству завода двигателей и BMW по производству автомобилей, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Это зависит от Hyundai, то есть, как мы получим все необходимые подтверждения и ответы на те вопросы, которые ведутся в рамках МВК (межведомственной комиссии — ред.) по заключению СПИКа — значит, тогда и будет. Но уверен, что в этом году", — отметил министр.
СПИК по заводу BMW также будет подписан в этом году.
"Это тоже точно в этом году. Они (BMW — ред.) даже подали позже, чем коллеги из Hyundai, поэтому время какое-то займет. Традиционно с момента подачи, а считайте это примерно месяц занимает, — от четырех до шести месяцев", — ответил Мантуров на вопрос о контракте с BMW (цитата РИА «Новости»).
Подписание специнвестконтрактов планируется на ПМЭФ-2018 в мае.
Hyundai планирует построить завод двигателей мощностью 150 тыс. ед. в год в Санкт-Петербурге. По проекту завод будет выпускать двигатели Gamma объемом 1,6 литра с 2021 г.
Немецкие автопроизводители не раз объявляли о планах начать сборку автомобилей в России, начиная с 2013 г. Но только в 2017 г. Daimler первым решился на конкретные шаги.
В феврале 2017 г. Daimler подписал с Минпромторгом специнвестконтракт (СПИК) по строительству завода легковых автомобилей Mercedes в Подмосковье, сообщал ранее портал «Вести. Экономика».
"Согласно контракту инвестор гарантирует вложить в проект не менее 15 млрд руб. Срок специального инвестиционного контракта составляет 9 лет. Запуск производства запланирован на 2019 г., производственные мощности завода будут составлять более 20 тыс. автомобилей в год. В результате реализации проекта будет создано более тысячи рабочих мест", — заявляли ранее в министерстве.
Также в феврале 2017 г. было подписано соглашение Daimler о заводе с правительством Мособласти: компании выделен участок земли, предоставлены льготы.
Это должен быть завод полного цикла со сваркой и окраской, проектной мощностью до 20 тыс. автомобилей в год.
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