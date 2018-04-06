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Минпромторг рассчитывает подписать СПИКи с Hyundai и BMW в 2018 году
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Минпромторг рассчитывает подписать СПИКи с Hyundai и BMW в 2018 году 

Rambler News Service 41 минуту назад
Министерство промышленности и торговли России ожидания подписания специальных инвестиционных соглашений (СПИК) с Hyundai Motor по заводу двигателей в Санкт-Петербурге и с группой BMW по строительству завода по выпуску легковых автомобилей в Калининградской области в 2018 году, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Это зависит от Hyundai. Когда мы по всем вопросам (контракта) получим ответ. Но уверен, что в этом году", — сказал он, комментируя вопрос о сроках подписания СПИК с Hyundai Motor по созданию завода двигателей в Санкт-Петербурге. Также он сообщил, что СПИК с группой BMW по заводу в Калининградской области может быть подписан в 2018 году.
"С момента подачи (подписание) занимает от 4 до 6 месяцев. В любом случае в этом году", — сказал Мантуров, отвечая на вопрос о соглашении между автопроизводителей и министерством о новом заводе BMW.
Ранее сообщалось, что Hyundai Motor планирует через 3 года открыть завод по выпуску двигателей для легковых автомобилей, которые выпускаются в Санкт-Петербурге. Также сообщалось о планах BMW построить новый завод в Калининградской области.
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