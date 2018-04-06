Ещё
Chevrolet представил обновленный Malibu 2019
Далее:
Читайте также:
Ещё

Chevrolet представил обновленный Malibu 2019 

Car.ru 43 минуты назад
Фото: Car.ru
Chevrolet Malibu 2019 с индексом RS недавно зафиксировали фотошпионы.
На сделанных ними снимках можно заметить добавление спортивных деталей к кузову автомобиля.
Большинство ранее знакомых дизайнерских решений остались прежними. Это касается панелей, решеток, фар (они больше всего претерпели изменения) выхлопных наконечников. Сюда также можно добавить колеса в 18 дюймов, задний спойлер и имеющую два выхода выхлопную трубу.
Говоря о салоне, следует выделить руль и рычаг переключения передач, одетые в элементы кожи. Также автомобиль получил новую дорожную систему Infotainment 3 Chevy, которая обеспечивает выход в интернет и пользование многими полезными приложениями.
Что касается двигателя, он остался таким же, как и в прежней версии.
Мотор в полтора литра способен выдавать 163 лошадиные силы мощности. Однако если заказать комплектацию Premier, можно подумать над установкой двигателя в 2 литра и 250 лошадиными силами.
Цена на новинку будет составлять примерно 25 тысяч долларов. В этом вопросе ожидается конкуренция c моделями аналогичного класса от Honda и Toyota.
Car.ru: последние новости
Toyota вывел на рынок роскошную версию внедорожника Fortuner Фургон Ford Transit готовится к небольшому фейслифтингу Chevrolet представил обновленные Cruze и Spark 2019
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве34
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей
Водителям придется заглянуть в Уголовный кодекс1
Таксисты в гневе: «Яндекс» подтянул ставки за Uber3
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение