Chevrolet представил обновленный Malibu 2019

Chevrolet Malibu 2019 с индексом RS недавно зафиксировали фотошпионы.

На сделанных ними снимках можно заметить добавление спортивных деталей к кузову автомобиля.

Большинство ранее знакомых дизайнерских решений остались прежними. Это касается панелей, решеток, фар (они больше всего претерпели изменения) выхлопных наконечников. Сюда также можно добавить колеса в 18 дюймов, задний спойлер и имеющую два выхода выхлопную трубу.

Говоря о салоне, следует выделить руль и рычаг переключения передач, одетые в элементы кожи. Также автомобиль получил новую дорожную систему Infotainment 3 Chevy, которая обеспечивает выход в интернет и пользование многими полезными приложениями.

Что касается двигателя, он остался таким же, как и в прежней версии.

Мотор в полтора литра способен выдавать 163 лошадиные силы мощности. Однако если заказать комплектацию Premier, можно подумать над установкой двигателя в 2 литра и 250 лошадиными силами.