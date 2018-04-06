В первом квартале 2018 года Lifan стал лидером среди китайских марок 

В первом квартале 2018 года Lifan продал в России 3332 новых авто, увеличив годовой показатель реализации на 0,8%, об этом стало известно из статистики АЕБ. Таким образом, «Лифан» удержал первенство среди китайских автопроизводителей на рынке РФ.
Второе место в квартальном рейтинге среди «китайцев» занимает Chery с результатом 1300 реализованных машин. Спрос на автомобили Chery в годовом выражении увеличился на 24,5%. Замыкает первую тройку китайских брендов марка Zotye, которая реализовала за три первых месяца в РФ 529 своих машин. Рост продаж у этого бренда в России составил 250,3%. По данным АЕБ, в I квартале 2018 года российские покупатели приобрели также 492 машин Haval (+33,3%), 379 автомобилей марки Geely (-26%), 265 авто марки FAW (+284%), а также 278 ед. Changan (-13%), 332 авто бренда Dongfeng (+129%).
Ранее аналитический центр «Автостат Инфо» сообщал, что в феврале 2018 года самым востребованным китайским авто в России стал Lifan Solano.