Экипаж Виталия Петрова в тройке сильнейших на супер-прологе FIA WEC

Традиционный для чемпионата мира по гонкам на выносливость пролог впервые в сезоне собрал на треке все заявленные команды. Российская команда SMP Racing принимает участие в категории LMP1 сразу двумя экипажами на прототипах BR1, построенных совместно BR Engineering и Dallara.

Двухдневная серия длинных тестов впервые применяется в чемпионате мира по гонкам на выносливость.

По результатам тестов экипаж Виталия Петрова #11 занимает 3-ю строчку в абсолюте и является быстрейшим из экипажей, выступающих на негибридной технике!