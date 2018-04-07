Экипаж Виталия Петрова в тройке сильнейших на супер-прологе FIA WEC 

Традиционный для чемпионата мира по гонкам на выносливость пролог впервые в сезоне собрал на треке все заявленные команды. Российская команда SMP Racing принимает участие в категории LMP1 сразу двумя экипажами на прототипах BR1, построенных совместно BR Engineering и Dallara.
Оба прототипа в новой ливрее вышли на старт 30-часовой сессии официальных тестов чемпионата: экипажи №11 — Виталий Петров, Михаил Алешин — и №17 — Егор Оруджев, Матевос Исаакян, Стефан Сарразан.
Двухдневная серия длинных тестов впервые применяется в чемпионате мира по гонкам на выносливость.
По результатам тестов экипаж Виталия Петрова #11 занимает 3-ю строчку в абсолюте и является быстрейшим из экипажей, выступающих на негибридной технике!