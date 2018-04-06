Ведущие скандального шоу Top Gear снова сожгли редкий спорткар

В руках ведущих культового британского телешоу Top Gear сгорело спорткупе марки Alpine, массовое производство которого только началось. Инцидент произошел еще в конце января, однако полное видео появилось только сейчас.