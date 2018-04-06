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Ведущие скандального шоу Top Gear снова сожгли редкий спорткар
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Ведущие скандального шоу Top Gear снова сожгли редкий спорткар
Вести.Ru
1 час назад
Фото:
Вести.Ru
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В руках ведущих культового британского телешоу Top Gear сгорело спорткупе марки Alpine, массовое производство которого только началось. Инцидент произошел еще в конце января, однако полное видео появилось только сейчас.
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