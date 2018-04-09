Ещё
Длиннобазный Mercedes-Benz A седан готовятся собирать в Китае
Далее:
Читайте также:
Ещё

Длиннобазный Mercedes-Benz A седан готовятся собирать в Китае 

Автомобили 9 апреля 2018
Фото: Автомобили
О том, что немцы планируют выпустить седан на базе А-класса, они заявляли и до того, как на прошлогоднем автосалоне в Шанхае показали концепт с внешностью весьма близкой к товарной. Машину будут изготавливать на платформе MFA, но в длиннобазном исполнении — на совместном с BAIC предприятии Beijing-Benz. Напомним, что хотя CLA и представлен на рынке Китая, машину импортируют, поэтому скорее всего с запуском Mercedes-BenzAв кузове «седан» CLA из Китая уйдёт.
Между тем, наши китайские коллеги сообщают, что есть вариант разнесения двух моделей, причём Mercedes-Benz A в кузове «седан» может быть дороже. Нам представляется это маловероятным, поскольку на рынке США седан А наоборот планируют сделать дешевле, да и на импортируемые модели в Китае взимают 25% пошлины.
Ещё одним невероятным, но всё-таки мнимым инсайдом кажется версия китайской прессы о том, что к выпуску готовится 2-дверное исполнение седана! Вполне может быть, что ему отведена роль исключительно шоу-кара.
Автомобили: последние новости
Ford Focus 4 поколения: 8АКП, система управления тягой, «самоходные» функции Mercedes-AMG: мотора V12 больше не будет! Aston Martin Varekai: Шарлотта не хочет в розеточку…
 Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хозяин попытался помешать угону и поплатился
Казахстан закрыл границу с Россией81
Фура протаранила 9 иномарок в Москве
«Мост глупости» калечит машины4
Названы самые надежные автомобили2
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:19
«Сделал сыну подарок, а этот Maybach унес жизнь человека»
ДТП
00:26
Фура протаранила 9 иномарок в Москве
ДТП
00:37
Хозяин попытался помешать угону и поплатился
Автоновости
03:28
«Мост глупости» калечит машины
Автоновости
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:43
Пьяный кандидат наук ехал по встречке
Автоновости
00:42
Водитель протащил пенсионерку за ноги
ДТП
00:49
Гонщик «Формулы-1» переехал ногу механику
Бортжурнал ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение