Длиннобазный Mercedes-Benz A седан готовятся собирать в Китае

О том, что немцы планируют выпустить седан на базе А-класса, они заявляли и до того, как на прошлогоднем автосалоне в Шанхае показали концепт с внешностью весьма близкой к товарной. Машину будут изготавливать на платформе MFA, но в длиннобазном исполнении — на совместном с BAIC предприятии Beijing-Benz. Напомним, что хотя CLA и представлен на рынке Китая, машину импортируют, поэтому скорее всего с запуском Mercedes-BenzAв кузове «седан» CLA из Китая уйдёт.

Между тем, наши китайские коллеги сообщают, что есть вариант разнесения двух моделей, причём Mercedes-Benz A в кузове «седан» может быть дороже. Нам представляется это маловероятным, поскольку на рынке США седан А наоборот планируют сделать дешевле, да и на импортируемые модели в Китае взимают 25% пошлины.

Ещё одним невероятным, но всё-таки мнимым инсайдом кажется версия китайской прессы о том, что к выпуску готовится 2-дверное исполнение седана! Вполне может быть, что ему отведена роль исключительно шоу-кара.