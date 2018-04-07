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Электрический седан Mercedes-Benz EQ S выйдет в 2020 году
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Электрический седан Mercedes-Benz EQ S выйдет в 2020 году 

Daily-Motor 25 минут назад
Фото: Daily-Motor
Компания Mercedes-Benz назвала предварительную дату выхода в продажу своего нового премиального электрического седана с индексом EQ S. По словам представителя немецкого автопроизводителя Михаэля Кельца, новинка поступит в реализацию в 2020 году.
По словам топ-менеджера штутгартского автоконцерна, новый электрический седан «Мерседеса» будет выполнен на уровне S-Class, но при этом он не окажется электрической модификацией этой модели.
В качестве конкурента этой новинки от Mercedes-Benz должны выступить новые поколения Jaguar XJ и Audi A8, которые также в скором времени могут стать полноценными электрокарами.
В основу нового премиального электромобиля штутгартцев ляжет платформа MEA, созданная специально для семейства электрокаров EQ. На этой же «тележке» Mercedes в дальнейшем создаст электрический хэтчбек EQ A и кроссовер EQ C.
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