Электрический седан Mercedes-Benz EQ S выйдет в 2020 году

Компания Mercedes-Benz назвала предварительную дату выхода в продажу своего нового премиального электрического седана с индексом EQ S. По словам представителя немецкого автопроизводителя Михаэля Кельца, новинка поступит в реализацию в 2020 году.

По словам топ-менеджера штутгартского автоконцерна, новый электрический седан «Мерседеса» будет выполнен на уровне S-Class, но при этом он не окажется электрической модификацией этой модели.

В качестве конкурента этой новинки от Mercedes-Benz должны выступить новые поколения Jaguar XJ и Audi A8, которые также в скором времени могут стать полноценными электрокарами.

В основу нового премиального электромобиля штутгартцев ляжет платформа MEA, созданная специально для семейства электрокаров EQ. На этой же «тележке» Mercedes в дальнейшем создаст электрический хэтчбек EQ A и кроссовер EQ C.