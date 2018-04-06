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Mercedes-Benz покажет ультра-люксовый электро-седан в 2020 году
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Mercedes-Benz покажет ультра-люксовый электро-седан в 2020 году 

Quto.ru 28 минут назад
Фото: Quto.ru
Компания Mercedes-Benz планирует в 2020 году выпустить полностью электрический ультра-люксовый седан, чтобы составить конкуренцию запланированному компанией Jaguar новому поколению седана XJ и следующему поколению Audi A8, который также получит электрический мотор.
Как сообщает Autocar со ссылкой на главу проекта Михаэля Кельца, эта модель будет не электрической версией уже существующего седана — в данном случае S-Class — а полностью самостоятельной моделью.
Автомобиль станет еще одним членом семейства EQ — полностью электрического модельного ряда Mercedes-Benz. Среди них уже запланирован хэтчбек EQ A и кроссовер EQ C.
Новый электрический седан будет спроектирован на новой платформе под названием MEA. не так давно компания зарегистрировала несколько торговых названий, в числе которых было и EQ S.
Кельц поделился некоторыми подробностями о дизайне новинки. По его словам, она будет отличаться укороченными передним и задним свесами, благодаря длинной колесной базе и конструкции днища.
Концепт автомобиля обещают показать в 2020 году. Читайте статью на QutoЧитайте также:Видео: Американские морпехи получили новый электро-баггиAston Martin отказывается от электропривода для нового кроссовераБеспилотник Chevrolet Bolt EV оштрафован офицером полиции
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