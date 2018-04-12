Mercedes выпустит люксовый седан S-класса с электродвигателем 

Mercedes-Benz разрабатывает люксовый седан S-класса с электродвигателем. Автомобиль будет стоить около $90 000. Как пишет Bloomberg, электромобиль от Mercedes-Benz составит конкуренцию Model S от Tesla.
Как рассказал предправления Daimler AG, руководитель подразделения Mercedes-Benz Дитер Цетше, разрабатываемая модель будет иметь название Mercedes EQ S. Она войдет в список из 10 электромобилей, которые компания собирается выпустить к 2022 г.
Модель будет не просто версией существующих седанов S-класса с электродвигателем, а получит новый корпус с аккумуляторами повышенной емкости.