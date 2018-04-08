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Новый Mercedes-Benz A-Class Sedan представят в конце апреля
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Новый Mercedes-Benz A-Class Sedan представят в конце апреля 

Daily-Motor 48 минут назад
Фото: Daily-Motor
Штутгартский автомобильный концерн Mercedes-Benz назвал дату официального дебюта нового поколения седана A-Class. Новинка дебютирует уже в конце этого месяца — 25 апреля в рамках автосалона в Пекине.
Ожидается, что новый А-Класс получит стиль, аналогичный тому, что можно было увидеть в дизайне хэтчбека. Отличаться автомобили будут исключительно задней частью. Интерьер двух версий A-Class также будет идентичным, как и линейка моторов.
Для задних пассажиров 4-дверки «мерседесовцы» припасут больше пространства на задних сиденьях. Другие подробности по седану A-Class узнаем в конце апреля.
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