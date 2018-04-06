Рождение ветра: история Pagani

Основатель Pagani — аргентинец Горацио Пагани.

«Купить собственный автоклав? Зачем? Его даже у Ferrari нет!» — боссы Lamborghini недоумевали, когда главный инженер заявил о необходимости столь дорогой покупки. В конце 80-х индустрия производства углеродных компонентов для автомобилей еще только зарождалась. Так что позволить себе кузовные детали из карбона могли далеко не все компании. А уж купить собственный автоклав для производства — да это все равно, что затопить в океане галеон с золотом.

В итоге, главный инженер получил отказ. Не помогли ни участие в строительстве Lamborghini Countach Evoluzione и Diablo, в которых активно использовались композитные материалы, ни понимание того, что в скором времени карбон станет очень востребован в автомобилестроении.

Но амбициозный инженер сделал то, чего не ожидал никто. Он сам купил автоклав и в 1991-м и вовсе покинул Lamborghini, чтобы основать собственную компанию Modena Design. А еще через 8 лет мир увидел гиперкар Pagani Zonda, который увековечил имя его создателя — Горацио Пагани.

Фирма Pagani Automobili, безусловно, итальянская. Так что и ее создателя автоматом причисляют к жителям Апеннинского полуострова. Но это не совсем так. По происхождения Горацио Пагани — аргентинец. Он родился в городе Касильда в 1955-м году. А вот его родители — итальянские эмигранты. Так что самое время для знаменитого «круг замкнулся».

Автомобилями Горацио заболел еще в детстве. Уже тогда он делал макеты машин из пробкового дерева. Причем не просто вырезал машинку, а пытался придать ей особые, уникальные черты. В 15 лет Горацио Пагани собрал свой первый мотоцикл. В 18 лет собрал из металлолома багги, на котором вполне успешно гонял в свое удовольствие некоторое время.

Переломный момент в его карьере наступил в — переход в Formula-3 для разработки нового болида Renault и знакомство с великим Хуаном Фанхио, который тогда блистал на гоночных подиумах. С Маэстро юного Пагани связывали дружеские и даже покровительские отношения. Именно с подачи Фанхио и с его рекомендательным письмом в кармане, в 1983-м году Горацио отправляется в итальянскую Модену. Там ему, не без помощи связей Фанхио, удается устроиться в Lamborghini, где будущий авторазработчик проходит путь от простого менеджера до главы отдела композитных материалов. Именно там он понял, что именно углеволокно станет одним из самых перспективных материалов.

Сейчас Pagani Automobili известна как производитель эксклюзивных гиперкаров, стоимость которых зачастую составляет более $1,5 млн Большая часть этих автомобилей продается в арабских государствах и Китае. Скоростные игрушки для миллионеров оказались очень популярны у шейхов, европейских фанатов скорости и китайских бизнесменов. Но с чего начался этот взлет?

Быстрее, легче и с мотором AMG Для юного Горацио Пагани знаменитый Маэстро Фанхио стал не просто покровителем, но верным другом и вдохновителем. Не всем так везет в жизни.

Горацио Пагани отлично знал, что машина должна быть легкой и жесткой. Обычно супер— и гиперкары строили из алюминиевых или магниевых сплавов и высокопрочных сталей. Но Пагани решил, что его машина будет иметь в основе углеродный монокок.

Работы над прототипом с индексом С8 начались в 1992 году. Хуан Фанхио — друг и покровитель Горацио Пагани — горячо поддержал его идею и принял активное участие на ранних стадиях проекта. Он же убедил Горацио использовать моторы Mercedes-Benz и даже, по слухам, пролоббировал заключение сделки с немцами. Весьма вероятно, что последнее — чистая правда, поскольку Фанхио был главой представительства Mercedes в Аргентине. В итоге, прототип получил двигатель Mercedes V12.

Построить действующий прототип, который бы соответствовал философии Пагани, было не просто. Самая сложная задача — создать карбоновый монокок. Ведь он, фактически, является центральным ядром гиперкара. На него возлагается не только функция каркаса, на который навешиваются элементы кузова и салона, но еще и обязанность защищать водителя при аварии. В этом плане карбон, конечно, прекрасный материал, но вот изготовить из него сложную конструкцию достаточной жесткости оказалось сложно. И очень дорого!

Параллельно шла работа над дизайном прототипа. Пагани хотел, чтобы автомобиль выглядел необычно и своим видом бросал вызов конкурентам. Классический дизайн даже не рассматривался. Горацио лично работал над проектом и в конечном результате создал концепт с элементами, которые определили фирменный черты автомобилей Pagani на много лет вперед.

Особое внимание Горацио Пагани уделял аэродинамике. Под нее, кстати, выстраивался и дизайн. Чтобы добиться лучшего результата, инженеры Pagani активно используют аэродинамическую трубу, продувая в ней буквально каждый элемент конструкции. Если результат не устраивал, то деталь переделывали. В итоге, на создание готового автомобиля ушло 7 лет.

Помня обо всем, что сделал для него знаменитый гонщик, Пагани планировал назвать первый автомобиль именем друга — Fangio. Увы, но сам Фанхио не дожил до премьеры автомобиля и, переживая смерть близкого человека, Горацио отказывается называть автомобиль именем Фанхио.

Необычная форма и уникальный дизайн вызвали бешеный интерес к Zonda

Вскоре было придумано новое, весьма поэтичное имя — Zonda. Так в Аргентине называют ветер, дующий с восточных склонов Анд. Под этим именем в 1999-м году дебютировал первый Pagani Zonda C12. Сказать, что дебют удался — все равно, что скромно промолчать. Всего было построено пять машин. Один разбили на краш-тесте, второй фирма сделала для выставки. Но остальные три клиенты выкупили буквально с подиума. И это при стоимости $320 тыс.

Двигатель Zonda развивал мощность 480 л.с., и крутящий момент 571 Нм. Даже по нынешним временам это великолепный показатель. Благодаря огромному количеству углепластика, Pagani Zonda C12 весила всего 1250 кг. Благодаря могучиему двигателю от Mercedes болид выстреливал с 0 до 100 км/ч за 4,2 сек., а максимальная скорость составляла 340 км/ч. Не удивительно, что в прессе и среди любителей быстрых машин Zonda наделала много шума.

На волне успеха Pagani в серию еще более мощную версию с индексом S. На этот раз инженеры использовали семилитровый двигатель AMG мощностью 550 л.с. Обычная Zonda проходила дистанцию 402 метра за 12,1 сек. С12 S делала это за 11,3 сек. Кроме повышения мощности, создателям удалось сбросить 10 кг., веса. Правда, при этом автомобиль набрал к ценнику дополнительные $30 тыс. Кого это остановило? Да никого. Все 16 автомобилей были заказаны и раскуплены.

Интерьер каждой Zonda уникален. Двух одинаковых просто не существует.

В 2002 Pagani выпускает версию C12 S 7,3. Разумеется под капотом мотор AMG объемом 7,3 литра мощностью 555 л.с. Чтобы справиться с такой мощью, пришлось добавить трекшн-контроль. Без него автомобиль становился попросту неуправляемым. Шутка ли — разгон до 100 км/ч занимал всего 3,5 сек.

Буквально на следующий год Pagani выпускает еще более быструю версию Zonda GR. Чтобы добиться разгона до 100 км/ч за 3,3 сек., инженерам пришлось срезать с автомобиля 150 кг. Заодно пришлось спроектировать новую подвеску, новые тормоза и установить новые колеса. Мотор — все тот же семилитровый AMG развивал 590 л.с. А сам автомобиль можно было купить только по заказу.

Совсем уж экстремальный вариант Zonda C12 получил индекс F. Мощность двигателя возросла до 602 л.с. Спереди стояли 19-ти дюймовые колеса, сзади 20-ти. Все только для того, чтобы водитель мог справиться с этой жуткой мощью.

Вершиной модели Zonda можно считать версию R. Мощность, вес — все не так важно, по сравнению с монококом из карботаниума. Этот материал запатентовала фирма Modena Design, основанная Горацио Пагани. Фактически, это тот же углепластик, вот только армированный с помощью титанового волокна. Этот материал еще более жесткий чем обычный углеродный композит, и меньше склонен к раскалыванию.

Чтобы получить настоящего дорожного монстра Pagani вложила в автомобиль двигатель мощностью 750 л.с., агрегатированный с секвентальной коробкой передач Xtrack. Только эта коробка могла справиться со страшным крутящим моментном 710 Нм. Передачи переключались с помощью подрулевых переключателей, и переход с передачи на передачу занимал всего 150 мс. За это время вы едва моргнуть успеете. Кстати, это не шутка.

Чтобы обезопасить водителя была внедрена особая 12-ти канальная антипробуксовочная система Bosch. У фирмы Ennegi заказали особые спойлеры и антикрылья, чтобы увеличить прижимную силу, а днище сделали абсолютно плоским, добавив сзади специальный диффузор. Углы атаки крыльев можно было регулировать и при максимальном наклоне антикрыла создавалась прижимная сила 1300 кг. Максимальная скорость автомобиля составляла 390 км/ч., а разгон до сотни 2,7 сек.

Несмотря на то, что Zonda R совсем не для обычных дорог, спрос на нее превысил предложение

Правда, такие показатели и мощь сыграли с машиной злую шутку. Ее нельзя было использовать на дорогах общего пользования. Чуть позже была выпущена 800-сильная версия Zonda R Evo. Ее характеристик толком никто не знает. Даже заказчик — автосимулятор Grand Turismo.

Zonda оказалась настолько популярной, что было выпущено более 10 версий. Некоторые автомобили выпускались под заказ и существуют в единственном экземпляре. Как, например, Zonda ZoZo, созданная специально для японского миллиардера Юсаку Миэдзава, которому принадлежит бренд одежды Zozotown. А самой дорогой официально считается версия Zonda Rack 2011 года постройки. За нее просят 1 849 000 евро, и автомобиль существует в единственном экземпляре.

Всего лишь «Ветер»

Ставка на двигатели Mercedes AMG оказалась удачной. Теперь, благодаря Фанхио, это один из лучших союзов итальянцев и немцев.

Успех Zonda вдохновил Горацио Пагани на еще более сумасшедший проект. Основные компоненты формулы успеха у него уже были: среднемоторная компоновка, футуристичный дизайн, кузов из карботаниума и двигатели AMG.

Но не все было так просто. К примеру, изучив особенности моторов AMG, которые устанавливались на Merceds-Benz SL 65 AMG Black Edition, Горацио заметил турбояму, возникающую на низких оборотах. Для будущего гиперкара это было неприемлемо и Горацио попросил модернизировать мотор. В итоге двигатель получил две турбины, новые головки блоков, новые шатуны, поршни и интеркулеры. Более того, решено было упростить схему газораспределительного механизма. В итоге использовалась система с одним распредвалом в головке двигателя и три клапана на цилиндр, вместо обычных 4-х.

Пришлось поработать и над системой охлаждения. Решено было использовать два радиатора, а контур системы пустили вдоль масляного резервуара, чтобы мотор быстрее выходил на нужную температуру и легче удерживал ее.

Чтобы мотор не испытывал масляного голодания при высоких нагрузках, была применена система смазки с сухим картером. Заодно и снизили центр массы автомобиля, расположив двигатель ниже.

Huayra, получив более привычные глазу формы, сохранила выразительность и привлекательность.

В итоге, Пагани вместе с AMG добился впечатляющей мощности двигателя. Мотор выдавал более 700 л.с., и крутящий момент 1000 Нм. При этом удалось полностью избавиться от нежелательной турбоямы. В пару мотору подобрали секвентальную семиступенчатую коробку передач.

Разрабатывая будущий автомобиль, Пагани вновь уделяет много внимания деталям. Так он настаивает, чтобы механизм открывания дверей был по принципу «крыло чайки». Запоминающиеся фирменные передние фары получили некоторое переосмысление, но все же сохранили фирменный внешний вид. Сам автомобиль стал более приземистым, а кабина плавно влилась в общий силуэт и стала менее выделяться.

Колоссальное количество рабочих часов ушло на то, чтобы добиться от машины нужной аэродинамики. В ход опять пошли аэродинамические трубы и новые инженерные решения. Так, передние амортизаторы, в зависимости от скорости, меняли высоту передней части машины над дорогой. Особые элерон-интерцепторы, расположенные вдоль продольной оси, изменяли прижимную силу, а заодно компенсировали крены автомобиля в поворотах. При торможении интерцепторы поднимались вертикально, создавая эффект воздушного тормоза.

Над интерьером работали лучшие мастера. Пагани сам выбирал материалы для отделки. Постоянно контролировал работы и добивался идеального сочетания.

Даже дизаном интерьера Pagani бросает вызов обыденности

В 2011-м году на автосалоне в Женеве, после 7-ми изнурительных лет работы, Пагани наконец-то сорвал покрывало со своего нового творения. Возможно, название Huayra, было несколько непривычным, но это не помешало фантастическому успеху машины. Крупнейшие автомобильные (и не только) издания называли этот автомобиль величайшим достижением. Сотни статей и сюжетов на ТВ, восторженные отзывы и, разумеется, миллионы евро, выплаченные за автомобили.

Huayra обладает фантастическими характеристиками. Мотор выдает более 700 л.с., разгон с 0 до 100 км/ч за 3,3 сек., максимальная скорость боле 370 км/ч. Снаряженная масса 1350 кг. Динамика буквально убийственная. Все равно, что на ядре прокатиться.

Тираж Pagani Huayra был невелик. Всего 100 автомобилей. Но популярность была так велика, что уже в 2015-м весь тираж был раскуплен. Фирма попросту не успевала собирать машины на заводе в Сан-Чезарео-суль-Панаро. На одну машину отводится больше месяца ручного труда. Элементы из карботаниума выпекают прямо на заводе. Моторы тоже собираются вручную специалистами AMG. Минимальная стоимость машины 1 млн евро. Разумеется, никому и в голову не пришло заказать минималку.

В случае с Huayra не обошлось без специальных версий. В 2016-м фирма выпустила версию Pagani Huayra BC. Названный в честь одного из первых клиентов марки Бенни Кайолы, автомобиль немного изменил внешность и значительно улучшился технически. Мотор раскачали до 789 л.с., а крутящий момент до 1100 Нм. Время переключения коробки передач уменьшилось до 75 мс. То есть вы даже моргая за ней не успеете. Всего фирма запланировала выпустить 20 экземпляров Huayra BC по заоблачной цене от 2,3 млн евро.

Двери «крыло чайки» стали фирменным стилем Pagani, как и четверка выхлопных труб, вписанных в круг

В прошлом году появилась Pagani Huayra в виде открытого родстера. Для него предусмотрено два варианта съемного верха: углепластик со стеклом и мягкая комбинация ткани и углепластика. Мощность двигателя 764 л.с. Красивый автомобиль, аккурат для Лазурного берега. Но, увы, поздновато становиться в очередь. Несмотря на цену 2,28 млн евро, все 100 запланированных автомобилей уже раскуплены.

Впрочем, можно купить одну из спецверсий, а то и вовсе заказать уникальную машину. Как, например, совместный проект Pagani и марки Hermes, созданный для одного из поклонников итальянского дома моды.

Фото: Pagani