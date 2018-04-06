Штрафы как в Москве: севастопольцев отделили от крымчан

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Штрафы в Севастополе поднимут до уровня Москва и Петербурга 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Госдума в первом чтении приняла законопроект об увеличении административных штрафов в Севастополе за нарушение ПДД и миграционного законодательства. Из-за статуса города федерального значения размер взысканий в Севастополе будет как в Москве и Санкт-Петербурге. Соответствующий законопроект был внесен в парламент еще в 2015 году, но всерьез взяться за него в парламенте решили сразу после недавних президентских выборов.
Законопроект о повышении штрафов за ряд нарушений Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) РФ в Севастополе в Госдуму был внесен осенью 2015 года. Его автор — тогдашний глава заксобрания города и лидер так называемой «русской весны» в регионе Алексей Чалый.
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Как известно, по ряду статей КоАП для городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга предусмотрены повышенные штрафы. После вхождения Севастополя в состав РФ город, имевший особый статус отдельного региона в составе Украины, сохранил его. Однако тогда было принято решение отложить срок приравнивания.
Но и внесенный 13 октября 2015 года документ вскоре надолго «застрял». В пояснительной записке к законопроекту за подписью Алексея Чалова отмечается, что штрафы повысятся по четырем статьям КоАП в области дорожного движения.
Речь идет о статье 12.16 (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги), где в пункте 4 регламентируется наказание за остановку и стоянку в неположенном месте. В Москве и Петербурге штраф за это — 3000 рублей, в других регионах, в том числе пока и в Севастополе — 1500. Также в поправках есть статья 12.17, где есть пункт о наказании за движение или остановку по выделенным полосам для общественного транспорта. В Москве и Петербурге штраф за это 3000 рублей, по всей стране — вдвое меньше.
Еще одна статья — 12.19. Она регламентирует ответственность за нарушение правил стоянки и остановки.
Так, власти предлагают увеличить штраф за данное нарушение в Севастополе в пять раз — с регионального «тарифа» в 500 рублей до 2500 в Москве и Петербурге.
Также в данной статье отдельно прописано наказание за другие виды нарушений правил остановки. В городах федерального значения все они караются штрафом в 3000 рублей, в регионах — от 1000 до 2000 рублей.
Кроме того, в Севастополе предлагается уравнять с Москвой и Петербургом штрафы за нарушение правил движения в жилых зонах (ст. 12.28 КоАП). По всей стране штраф за нарушение — 1500 рублей, в городах федерального значения он платится в двукратном размере. Стоит отметить, что максимально разрешенная скорость в жилых зонах составляет 20 км/ч, но на практике к ответственности за данное нарушение почти никто не привлекается — камер ГИБДД во дворах нет, да и сотрудники ДПС появляются там нечасто.
Кроме того, предлагается привести в соответствие со статусом штрафы в области «защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации (статьи 18.8, 18.10, 18.15, 18.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях), порядка управления (статьи 19.15, 19.15.1, 19.15.2, 19.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях), рассмотрения жалоб, протестов на вступившие в законную силу постановления по делу об административном правонарушении (статья 30.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)».
В сфере миграционного законодательства ситуация со штрафами в городах федерального значения и остальных регионах примерно похожа на «автомобильный» сегмент. Так, за нарушение иностранцем правил въезда или проживания в РФ на территории всей страны предусмотрен штраф в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, а на территории Москвы и Санкт— Петербурга — от 5 тысяч до 7 тысяч рублей.
Спустя два дня после выборов президента России, 20 марта 2018 года, депутаты неожиданно вернулись к забытым поправкам (до этого последняя активность по законопроекту наблюдалась в октябре 2016 года — «Газета.Ru»), и профильный комитет по госстроительству и конституционному законодательству предложил принять его в первом чтении.
Пятого апреля документ был одобрен депутатами. Ближайший месяц отводится на представление поправок, после чего депутаты должны будут одобрить его во втором, основном чтении.
Когда именно законопроект, в случае его принятия Госдумой и одобрения Совфедом и президентом, вступит силу — пока неясно.
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