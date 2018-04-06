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Культовый спортседан Subaru сохранит «механику»
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Культовый спортседан Subaru сохранит «механику» 

Автовести 8 минут назад
Фото: Автовести
Новое поколение спортивного седана Subaru WRX, которое должно появиться через пару-тройку лет, сохранит механическую коробку передач. Об этом изданию Drive сообщил глава североамериканского подразделения «Субару» Том Долл, отвечая на вопрос журналистов о том, все ли модели японской марки в конечном счете переведут на вариатор CVT. Опасения за судьбу «механики» возникли в тот момент, когда был представлен новый Forester, у которого отныне вообще нет МКП.
В США представили новое поколение Subaru Forester
"Мы будем по-прежнему использовать механическую КП в наших спортивных моделях, таких как WRX. Просто у «Форестера» такой трансмиссии больше не будет", — пояснил топ-менеджер. Он добавил, что в последние годы доля продаж автомобилей Subaru с МКП упала до 3%. Вдобавок «механика» не позволяет реализовать весь комплекс систем безопасности EyeSight в такой же мере, как вариатор CVT. Кстати, такой тип трансмиссии уже используется на модели WRX и сегодня.
Что касается нового поколения Subaru WRX, то этот автомобиль сохранит полноприводную трансмиссию, но, скорее всего, станет гибридным. Нынешний 2,5-литровый турбированный оппозитник японцы «похоронят», заменив его более современным и экологичным 2-литровым двигателем. А полноприводность новому WRX будет обеспечивать электромотор, размещенный на задней оси автомобиля. В целом после переезда на новую модульную архитектуру Subaru Global Platform автомобиль станет легче и безопаснее предшественника.
Дизайн WRX нового поколения, наверняка, будет перекликаться с внешностью концепт-кара VIZIV Performance. В какие сроки выйдет следующий WRX, пока неизвестно — возможно прототип покажут ближе к 2020 году.
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