Ещё
Кроссовер Aston Martin будет только бензиновым
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кроссовер Aston Martin будет только бензиновым 

Motor.ru 44 минуты назад
Фото: Motor.ru
Первый кроссовер Aston Martin — Varekai — будет оснащаться только бензиновыми двигателями. Производство новинки начнется в следующем году. Об этом со ссылкой на главу британского производителя Энди Палмера сообщает Automotive News Europe.
Гамма агрегатов будет состоять из турбомотора V12, собственной разработки Aston Martin, и «битуровосьмерки» Mercedes-AMG. Такая устанавливается, например, на Vantage нового поколения. При этом от дизеля и гибридных установок решено отказаться по причине неактуальности и высокой цены соответственно.
Модификация на электротяге также не появится, так как выпуском электрокаров займется принадлежащая «Астону» марка Lagonda. В Женеве производитель показал, как может выглядеть кроссовер «Лагонда» на примере масштабной модели.
Предвестника кроссовера Aston Martin представили в 2015 году на автосалоне в Женеве. Прототип под названием DBX оснастили электромоторами, расположенными в ступицах колес, карбон-керамическими тормозными дисками и системой рекуперации кинетической энергии KERS.
Motor.ru: последние новости
Chevrolet обновил Malibu, Spark и Cruze Появились фотографии нового кроссовера Volkswagen Rolls-Royce покажет финальные испытания внедорожника Cullinan в соцсетях
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве42
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей100
Названы сроки роста цен на бензин5
Honda выводит на рынок новый седан
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение