Aston Martin Varekai: Шарлотта не хочет в розеточку… 

Не сдюжили. Не смогли. Не потянули. Выставить макет на автосалоне и написать в технических данных, что у него нет двигателя внутреннего сгорания — это каждый может, а вот поставить на конвейер реальную «электричку» по силам только настоящим пацанам. Увы, инженеры Aston Martin не решились! А все «зелёные» Туманного Альбиона так ждали, надеясь и верили. Но колокола не зазвонили.
Президент Aston Martin Энди Палмер заявил в интервью Automotive News, что попутно с электрической версией секвестировали и «розеточный» гибрид, и дизель. Все три альтернативы бензиновому агрегату рассматривались все три года, что прошли с премьеры концепта DBX. Что касается мотора на тяжёлом топливе, то Палмер отрыто заявил, что считает его «мёртвой темой». Розеточные гибриды, по мнению мистера Палмера, — промежуточная, паллиативная мера, совсем не та, что может вывести марку на новый технологический уровень — короче говоря, остаётся старый добрый бензин.
Помимо немецкого V8, который вместе с коробкой передач Daimler поставляет для Aston Martin Vantage, британцы предложат новейший V12 собственной разработки. Очевидно, именно на эту версию должны косяком пойти женщины. В это трудно поверить, но идеологи Aston Martin Varekai на полном серьёзе хотят привлечь женскую аудиторию. При разработке машины (не только интерьера) маркетологи ориентировались на потребности некой Шарлотты. Так ещё в 30-е годы прошлого века называли один из покупательских типажей — богатую тётку из Калифорнии. Неужто в угоду ей и убрали «электричество»?..