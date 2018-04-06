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Tesla тестирует спортивный седан
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Tesla тестирует спортивный седан 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Представителей компании заметили на испытаниях спортивной версии самой демократичной модели седана-электрокара Tesla Model 3 в Калифорнии.
Предполагается, что если испытания пройдут успешно, первые автомобили сойдут с конвейера уже в середине текущего года, а в продажу они поступят до начала 2019. Новая модификация электрокара вместо одного двигателя, получит и второй, который установят на переднюю ось.
Сколько будет стоить спортивный электрокар не сообщается, сейчас базовый вариант автомобиля можно приобрести за $35 тысяч, без подзарядки он преодолевает расстояние в 354 километра.
Что ж, посмотрим, как «выстрелит» спортивный седан с двумя двигателями, ведь если обычная модель разгоняется до 100 км/час всего за 5,6 секунд, а ее предельная скорость — 210 км/час, то какие характеристики должны быть у спортивного варианта Tesla Model 3? Поживем — увидим.
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