Tesla тестирует спортивный седан

Представителей компании заметили на испытаниях спортивной версии самой демократичной модели седана-электрокара Tesla Model 3 в Калифорнии.

Предполагается, что если испытания пройдут успешно, первые автомобили сойдут с конвейера уже в середине текущего года, а в продажу они поступят до начала 2019. Новая модификация электрокара вместо одного двигателя, получит и второй, который установят на переднюю ось.

Сколько будет стоить спортивный электрокар не сообщается, сейчас базовый вариант автомобиля можно приобрести за $35 тысяч, без подзарядки он преодолевает расстояние в 354 километра.

Что ж, посмотрим, как «выстрелит» спортивный седан с двумя двигателями, ведь если обычная модель разгоняется до 100 км/час всего за 5,6 секунд, а ее предельная скорость — 210 км/час, то какие характеристики должны быть у спортивного варианта Tesla Model 3? Поживем — увидим.