Ford готовит к премьере обновлённый седан Escort

В Сети появился снимок с тестов рестайлинговой «четырехдверки» американской марки.

Серийный седан Ford Escort представили в 2014 году, его производят и продают только в Китае. Отметим, и в США, и в Европе были свои «Эскорты»: для Старого света модель с таким названием выпускали с 1968 по 2000 годы, для Штатов — с 1981 по 2002 годы. После выхода на китайский рынок новой «четырехдверки» в Сети некоторое время муссировались слухи о возможном возвращении Ford Escort в Европу, но за пределы Поднебесной машина так и не выбралась. В третьем квартале текущего года в Китае появится обновленная модель, ее фото опубликовало местное издание Autohome.

Судя по снимку, после рестайлинга Escort получит другие фары и новую радиаторную решетку. Салон модели, вероятно, тоже освежат. А вот мотор, по информации китайских СМИ, останется прежним: нынешний Эскорт в Поднебесной доступен с бензиновым четырехцилиндровым «атмосферником» 1.5 Ti-VCT мощностью 113 л.с. (142 Нм), который работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом».

Ford Escort построен на «тележке» предыдущего Focus, выпуск модели налажен на заводе СП Ford и Changan. Длина Эскорта равна 4 587 мм, ширина — 1 825 мм, высота — 1 490 мм, колесная база — 2 687 мм. Минимальный объем багажника составляет 448 литров.

В список оборудования базовой версии входят кондиционер, ABS, передние и боковые подушки безопасности, парктроник и аудиосистема. Для топовой комплектации предусмотрены климат-контроль, мультимедийная система с тачскрином, круиз-контроль, шторки безопасности, камера заднего вида.

На фото: дореформенный Ford Escort

Цена дореформенного Ford Escort стартует с отметки в 96 800 юаней, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 884 000 рублей по актуальному курсу. Седан является самой популярной моделью марки в Поднебесной: в 2017-м там было продано 285 029 таких машин. В общем рейтинге продаж по итогам прошлого года Эскорт занимает 14-е место.

Ранее Ford анонсировал премьеру Focus четвертого поколения — модель представят уже на следующей неделе.

По материалам: www.kolesa.ru