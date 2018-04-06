Опубликованы первые фото новой Opel Astra (и она уже разваливается!)

The #NewAstra knows it's all about the details. Are you ready to be impressed? pic.twitter.com/HZdSEIYMFo— Opel (@Opel) 6 апреля 2018 г. В официальном Твиттере немецкой марки Opel опубликованы фотографии с фрагментами обновленной Astra c индексом К, которая поступила в продажу всего два года назад. На снимках изображены передняя и задняя оптика универсала Sports Tourer, а также наружное зеркало заднего вида. Что именно Opel изменил в "Астре", кроме светографической начинки, пока непонятно.

Зато обращает на себя внимание одна неприятная деталь: на фото с боковым зеркалом декоративный молдинг водительской двери зафиксирован криво. Забавно, что этот дефект сборки был характерен и для Astra J прошлого поколения, которая хорошо продавалась в России. Сам по себе торчащий молдинг, конечно, не является большой проблемой — удивляет лишь тот факт, что представители Opel пропустили такой снимок на всеобщий показ.