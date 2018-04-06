Малютка Chevrolet Spark стала ярче благодаря фейслифтингу

Плюс к модели Cruze в компании « Шевроле » и Spark несколько обновили.

Миниатюрный хэтч тоже «лёг под нож пластического хирурга». Spark получил большинство обновок по стилю в духе рестайлинг-варианта Cruze. Машинка миниатюрная обзавелась иной решёткой радиатора, другим бампером спереди, а оптика отныне стоит линзованная. Модненько вышло.

Относительно цветов кузова скажем однозначно следующее: есть из чего выбирать! Доступны Orange Burst Metallic, Passion Fruit, Caribbean Blue Metallic и Rasberry. При этом вне зависимости от комплектаций.

Мотор? Достаточно простой 1,4-литровый атмосферный силовой агрегат с отдачей в 99 л.с. Его можно «подружить» либо с МКП, либо с вариатором. На ваш вкус. Из технологических ноу-хау выделим появление системы автоматического торможения.