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Малютка Chevrolet Spark стала ярче благодаря фейслифтингу
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Малютка Chevrolet Spark стала ярче благодаря фейслифтингу 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Плюс к модели Cruze в компании «Шевроле» и Spark несколько обновили.
Миниатюрный хэтч тоже «лёг под нож пластического хирурга». Spark получил большинство обновок по стилю в духе рестайлинг-варианта Cruze. Машинка миниатюрная обзавелась иной решёткой радиатора, другим бампером спереди, а оптика отныне стоит линзованная. Модненько вышло.
Относительно цветов кузова скажем однозначно следующее: есть из чего выбирать! Доступны Orange Burst Metallic, Passion Fruit, Caribbean Blue Metallic и Rasberry. При этом вне зависимости от комплектаций.
Мотор? Достаточно простой 1,4-литровый атмосферный силовой агрегат с отдачей в 99 л.с. Его можно «подружить» либо с МКП, либо с вариатором. На ваш вкус. Из технологических ноу-хау выделим появление системы автоматического торможения.
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