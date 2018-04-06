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Роскошный BMW 8 серии заметили на трассах
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Шикарный BMW 8 серии заметили на трассах 

Car.ru 32 минуты назад
Фото: Car.ru
BMW 8 серии тестирует сразу два автомобиля — купе и кабриолет.
Эти машины пока скрыты под камуфляжем, однако кое-что можно разглядеть.
Белый кабриолет и черный купе органично смотрелись на трассе. Каждую машину выделяют вентиляционные отверстия не только впереди и сзади, но также и на стороне передних боковых крыльев.
У кабриолета отчетливо заметны зимние шины на колесах в 19 дюймов. Два автомобиля показали тормозные пути синего цвета, что говорит об их надежности.
В купе можно различить тонкий спойлер на багажнике. Что же касается кабриолета, то у него есть своя конструктивная особенность — это выпуклость сзади, на которой расположено дополнительное место для еще одного стоп-фонаря.
Вообще, задняя часть кабриолета покрыта дополнительным слоем камуфляжа. Поэтому вполне возможно, что в итоге нас ждут новые сюрпризы.
Сзади у автомобилей просматриваются массивные выхлопные наконечники, по 2 с каждой стороны. Это косвенно может свидетельствовать о мощности моторов, хотя точные параметры еще не известны.
К описанным нами моделям вскоре добавится Gran Coupe. Предполагается, что тройка сменит представителей BMW 6 серии.
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