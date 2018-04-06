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АВТОВАЗ выпустит серию легких вседорожников LADA 4x4 с камуфляжным окрасом
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АВТОВАЗ выпустит серию легких вседорожников LADA 4x4 с камуфляжным окрасом 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Отечественный автопроизводитель АВТОВАЗ выводит на российский авторынок новинку — камуфлированную LADA 4x4.
Как сообщают представители российской автокомпании, обсуждаемая автоновинка будет выпускаться исключительно в модификации «Люкс».
По силовой части обновленный внедорожник оснащается 1,7-литровым мотором на 83 л.с. с пятиступенчатой механической коробкой передач.
В данной автомодели предусмотрена «раздатка», а также блокировка межосевого дифференциала.
По словам сотрудников АВТОВАЗа, машину сразу покрывают черной краской повышенной антикоррозийной устойчивости. Затем наносят камуфляжные «кляксы» в двух оттенках зеленого металлика.
В маркетинговом отделе автокомпании уверены, что модный нынче милитари стайл повысит востребованность обсуждаемой автоновинки на авторынке России и стран-партнеров.
Хотя собственно именно эта автомодель наиболее популярна за рубежом и без камуфляжа.
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