На общественной дороге в Тольятти был замечен прототип кросс-версии LADA XRay‍

В объектив одного из участников движения в городе Тольятти случайно попал автомобиль, концепт которого АВТОВАЗ представил еще в 2016 году.

Тогда, представители отечественного автобренда говорили о скором выходе в свет представленного концепта. И вот, видимо время пришло.

В кадре тот самый XRay Cross, плотно укутанный камуфляжем. Исходя из увиденного можно смело утверждать, что автоновинка проходит дорожные тесты, что в свою очередь говорит о том, что машина уже довольно скоро выйдет в серию.

По полученным снимкам довольно сложно делать выводы о тех или иных параметрах нового автомобиля.

То, что сразу бросается в глаза — это дисковые задние тормоза, антенна «акулий плавник», сдвоенная система отвода выхлопных газов. Еще на крыше размещены рейлинги.

Что ж, будем ждать официальной информации. Что касательно реализации в данном концепте полноприводной схемы, то как уже сообщалось ранее, скорее всего такой вариант сразу отпадает.