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На общественной дороге в Тольятти был замечен прототип кросс-версии LADA XRay‍
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На общественной дороге в Тольятти был замечен прототип кросс-версии LADA XRay‍ 

Car.ru 56 минут назад
Фото: Car.ru
В объектив одного из участников движения в городе Тольятти случайно попал автомобиль, концепт которого АВТОВАЗ представил еще в 2016 году.
Тогда, представители отечественного автобренда говорили о скором выходе в свет представленного концепта. И вот, видимо время пришло.
В кадре тот самый XRay Cross, плотно укутанный камуфляжем. Исходя из увиденного можно смело утверждать, что автоновинка проходит дорожные тесты, что в свою очередь говорит о том, что машина уже довольно скоро выйдет в серию.
По полученным снимкам довольно сложно делать выводы о тех или иных параметрах нового автомобиля.
То, что сразу бросается в глаза — это дисковые задние тормоза, антенна «акулий плавник», сдвоенная система отвода выхлопных газов. Еще на крыше размещены рейлинги.
Что ж, будем ждать официальной информации. Что касательно реализации в данном концепте полноприводной схемы, то как уже сообщалось ранее, скорее всего такой вариант сразу отпадает.
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