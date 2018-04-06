Skoda в апреле подняла цену автомодели Superb на 45–48000 рублей

Согласно свежим данным от автоаналитиков «Автостата», в апреле этого года чешский автобренд Skoda принял решение о поднятии расценок на модельную линейку Superb.

Менее остальных подорожала модификация «Active» с 1,4-литровым силовым агрегатом на 125 л.с. в паре с МКПП. Новый прайс данной модификации стартует от 1357000 рублей (+45000 рублей).

В наиболее дорогостоящей модификации «Laurin and Klement» с двухлитровым агрегатом на 280 л.с. и коробкой-автоматом стоимость установилась на уровне 2753000 рублей (+48000 рублей).

Superb Sportline стала дороже на 47000 рублей и новая стартовая стоимость такой машины составляет 2151000 рублей. Это в модификации с 1,4-литровым агрегатом на 150 л.с. и «механикой».

А вот за модификацию с двухлитровым двигателем на 280 л.с. и АКПП нужно будет раскошелиться на 2895000 российских рублей.

Обсуждаемая автомодель в версии «Combi» теперь предлагается за 2060000 рублей в модификации с 1,8-литровым мотором на 180 л.с. (+48000 рублей). А за 2807000 рублей можно стать автовладельцем модификации с двухлитровым мотором на 280 л.с. и коробкой-автоматом.