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Skoda в апреле подняла цену автомодели Superb на 45–48000 рублей
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Skoda в апреле подняла цену автомодели Superb на 45–48000 рублей 

Car.ru 44 минуты назад
Фото: Car.ru
Согласно свежим данным от автоаналитиков «Автостата», в апреле этого года чешский автобренд Skoda принял решение о поднятии расценок на модельную линейку Superb.
Менее остальных подорожала модификация «Active» с 1,4-литровым силовым агрегатом на 125 л.с. в паре с МКПП. Новый прайс данной модификации стартует от 1357000 рублей (+45000 рублей).
В наиболее дорогостоящей модификации «Laurin and Klement» с двухлитровым агрегатом на 280 л.с. и коробкой-автоматом стоимость установилась на уровне 2753000 рублей (+48000 рублей).
Superb Sportline стала дороже на 47000 рублей и новая стартовая стоимость такой машины составляет 2151000 рублей. Это в модификации с 1,4-литровым агрегатом на 150 л.с. и «механикой».
А вот за модификацию с двухлитровым двигателем на 280 л.с. и АКПП нужно будет раскошелиться на 2895000 российских рублей.
Обсуждаемая автомодель в версии «Combi» теперь предлагается за 2060000 рублей в модификации с 1,8-литровым мотором на 180 л.с. (+48000 рублей). А за 2807000 рублей можно стать автовладельцем модификации с двухлитровым мотором на 280 л.с. и коробкой-автоматом.
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