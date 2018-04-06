Mercedes-Benz откажется от двигателя V12 

Компания Mercedes-Benz объявила о намерении постепенно отказаться от использования двигателя V12 на своих моделях, сообщил Automotive News со ссылкой на главу Mercedes-AMG Тобиаса Моерса.
«Спрос на модели с V12 есть, но в будущем доработка таких моторов будет очень затратной, — пояснил господин Моерс. — Лучше сосредоточиться на гибридных V8».
Ожидается, что к 2020 году мотора V12 лишится седан Mercedes-AMG S65, как это случилось в прошлом году с внедорожником Mercedes-AMG G65, а у родстера Mercedes-AMG SL65 уберут версию с V12 при смене поколений. Топовым мотором будет комплектоваться только седан Maybach S650.