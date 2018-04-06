Ещё
Mercedes-Benz откажется от двигателя V12
Далее:
Читайте также:
Ещё

Mercedes-Benz откажется от двигателя V12 

Южный автомобиль 1 час назад
Фото: Южный автомобиль
Компания Mercedes-Benz объявила о намерении постепенно отказаться от использования двигателя V12 на своих моделях, сообщил Automotive News со ссылкой на главу Mercedes-AMG Тобиаса Моерса.
«Спрос на модели с V12 есть, но в будущем доработка таких моторов будет очень затратной, — пояснил господин Моерс. — Лучше сосредоточиться на гибридных V8».
Ожидается, что к 2020 году мотора V12 лишится седан Mercedes-AMG S65, как это случилось в прошлом году с внедорожником Mercedes-AMG G65, а у родстера Mercedes-AMG SL65 уберут версию с V12 при смене поколений. Топовым мотором будет комплектоваться только седан Maybach S650.
Южный автомобиль: последние новости
Суперкар Ferrari превратили в корч для дрифта (видео) Топ-10 новинок Нью-Йоркского автосалона с прицелом на Россию Журналисты отправились покорять Азов на внедорожниках Toyota
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей100
Названы сроки роста цен на бензин5
В Гидрометцентре рассказали, когда менять резину
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов21
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение