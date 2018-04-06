Mercedes-Benz откажется от двигателя V12

Компания Mercedes-Benz объявила о намерении постепенно отказаться от использования двигателя V12 на своих моделях, сообщил Automotive News со ссылкой на главу Mercedes-AMG Тобиаса Моерса

«Спрос на модели с V12 есть, но в будущем доработка таких моторов будет очень затратной, — пояснил господин Моерс. — Лучше сосредоточиться на гибридных V8».